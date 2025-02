Aficionados del Man City se burlan del Real Madrid y Vinicius Junior por el Balón de Oro

Los aficionados del Manchester City se burlaron del Real Madrid y de Vinicius Junior el martes, antes de su partido de playoffs de la Liga de Campeones, al desplegar una enorme pancarta de Rodri Hernández besando el Balón de Oro.

El centrocampista español fue votado como el mejor jugador del mundo el año pasado, por delante de Vinicius, el delantero brasileño del Madrid.

El Madrid había boicoteado la ceremonia de gala en París en octubre, cuando Rodri recibió el premio individual más prestigioso del fútbol.

"Deja de llorar" decía un mensaje en la pancarta dentro del Estadio Etihad, en referencia a un exitoso tema de la banda de rock de Manchester, Oasis.

El lunes, el entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, defendió la ausencia del club en la entrega del Balón de Oro.

"No queríamos participar porque creíamos que Vinicius debía ganar el Balón de Oro", dijo el técnico italiano. "Y eso no quiere decir que no respetemos a Rodrigo, pero creíamos que él debió ganar el año anterior, no éste".

El entrenador del City, Pep Guardiola, había negado anteriormente que hubiera rencillas entre los rivales tras la controversia, y el defensor Rubén Dias también minimizó la situación.

"Siendo muy honesto contigo, no pasé ni un segundo pensando si era irrespetuoso o no. Estaba feliz por Rodri. Estuve allí. Celebré con él esa noche", dijo Dias.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.