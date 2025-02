El futbolista abandonado por sus padres a los dos años y que ahora les reclaman manutención

Detrás de la valiosa carrera deportiva del fútbolista Lucas Pérez se esconde una dura historia familiar que hasta ahora nunca se había atrevido a contar.

"Mis padres me abandonaron con 2 años y ahora me piden dinero", confiesa el delantero español, que se decide a hablar para que la gente entienda el motivo de su salida del club de su vida, el Deportivo La Coruña.

"Yo me he criado con mis abuelos, los padres de mi padre. Con dos años, mis padres me dejaron en un orfanato porque no podían o no querían hacerse cargo de mí", reconoce con gran pesar en El Partidazo de Cope, en la que se ha sincerado sobre su dura realidad.

El deportista, que recién se ha marchado a Países Bajos donde fichó con el PSV Eindhoven, no se dejó nada al aire sobre su situación personal "que me hizo mucho daño y me afectó muchísimo".

"Esta temporada, me llega una denuncia de mi padre en la que me exige manutención hasta el resto de su vida. A partir de ahí paso varios meses hasta que me voy del Deportivo con mucho estrés y mucho agobio porque tengo que revivir momentos de mi vida muy difíciles", explica con profundo dolor.

Primero fue su madre cuando Lucas jugaba en el Arsenal (Inglaterra, 2016-2017) la que le reclamaba dinero, y hace unos meses, ha sido su padre, quien le ha pedido una importante suma económica.

"Me voy ahora porque sigue el tema de mi padre. Estas Navidades me lo he encontrado varias veces y no es plato de buen gusto", comentó.

"Cuando fiché por el Arsenal mi madre también me mandó un burofax reclamando dinero... pero ella no puede reclamarlo porque no sale en la custodia compartida. Mis abuelos piden la custodia y, después, mi abuela permite a mi padre entrar en ella. Yo tuve suerte de tener a mis abuelos, pero no pudieron durar lo que tenían que haber durado...", lamentó.

Ante una situación tan difícil, el 22 de enero rescinde su contrato con el Deportivo y decide centrarse en su situación personal. Lucas Pérez, además, es padre de un niño Irvin, que cumplió 2 anitos el pasado 14 de febrero junto a la periodista Graciela Álvarez Lobo, quien trabaja como colaboradora en el programa Zapeando de LaSexta y reside en Madrid.Pero el 30 de enero le llega la oferta del PSV en medio de un drama familiar con sus padres.

Lucas llegó este pasado sábado a Eindhoven, para pasar el domingo el examen médico, que fue positivo. Curiosamente, el viaje a Eindhoven desde Madrid (1.700 kilómetros) lo hizo por carretera. En la Liga neerlandesa no tendrá que viajar en avión y en la Champions les ha tocado el Arsenal, su exequipo, pero Lucas no podrá jugar al no estar inscrito. Y es que... el avión es un medio de transporte que Lucas detesta.

Aunque el jugador nunca ha hablado públicamente de su aversión a volar, es conocido que Lucas tiende a ir a los partidos en coche, en tren o incluso en su propia 'furgo'. Por ejemplo, cuando estaba en el Cádiz, iba en barco para jugar contra los equipos de las Islas.