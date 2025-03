Aficionados rivales gritan "déjenlo morir" mientras llevan jugador al hospital por una patada

El partido entre Crystal Palace y Millwall dio un giro desgarrador el sábado.

A los seis minutos de que ambos equipos se enfrentaran en la eliminatoria de la quinta ronda de la FA Cup, el portero del Millwall, Liam Roberts, intentó despejar un balón peligroso y, al mismo tiempo, golpeó en el costado de la cabeza al delantero del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, en lo que se convirtió en una escena aterradora.

Mateta quedó tendido en el campo después del incidente y recibió oxígeno durante nueve minutos antes de ser trasladado en camilla hacia una ambulancia que lo esperaba antes de ser llevado al hospital.

Sin embargo, la patada ni siquiera es la parte más impactante de la historia.

El delantero del Palace fue objeto de cánticos de "déjenlo morir" por parte de algunos de los 2.800 aficionados visitantes, que se pudieron escuchar claramente en la televisión, y el comentarista de la BBC Jonathan Pearce dijo: "Los aficionados del Millwall no se están ganando el cariño de nadie con sus cánticos sobre Mateta. El club de fútbol podría ser reconsiderado por eso".

El New York Post también se hizo eco de la información.

Según varios informes, se podía escuchar a los fanáticos del Millwall coreando "déjenlo morir" en Selhurst Park mientras el delantero recibía tratamiento, escribe el Post.

Los fanáticos del Palace respondieron cantando el nombre del delantero francés.

La Asociación de Fútbol ha condenado desde entonces algunos de los cánticos de "déjenlo morir" de los aficionados visitantes, pero ha dictaminado que los gritos no infringen sus normas.

Sin embargo, la FA investigará los cánticos homófobos de los seguidores del Millwall dirigidos a Ben Chilwell, que está cedido en el Crystal Palace procedente del Chelsea.

Tras la salida de Mateta y una revisión del árbitro asistente virtual (VAR), Roberts recibió una tarjeta roja por el incidente, por salir de su línea para despejar un balón.

El técnico del Palace, Oliver Glasner, confirmó que Mateta sufrió una grave lesión en el oído, una que podría haber acabado con su carrera.

"Está en el hospital y escuché que está consciente y tiene una grave lesión en el oído", dijo Glasner, según reporta el New York Post. "No quería verlo después del partido, porque uno nunca quiere ver una lesión, pero como me dijeron que hay que hablar de ello, lo vi y fue una falta muy, muy grave".