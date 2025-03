Dominicana convoca a un Mariano Díaz sin equipo para amistosos contra Puerto Rico

La Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) ha vuelto a convocar al delantero Mariano Díaz para una serie de dos partidos amistosos que sostendrá la absoluta este mes ante Puerto Rico, en la ventana FIFA.

Ambos compromisos servirán de preparación de cara a la reanudación de la Clasificatoria de la Concacaf Mundial FIFA 2026 y a la participación en Copa Oro en junio próximo.

Díaz, quien ganó Liga y Champions con el Real Madrid, solo disputó un partido amistoso con el elenco dominicano, en 2013. Desde entonces no ha vuelto. Previo a los Juegos Olímpicos de París, estuvo en la lista preliminar, pero no se integró. Díaz no tiene equipo desde que terminó la pasada temporada (en mayo) con el Sevilla en la primera división española.

El primer desafío se llevará a cabo el viernes 21 de marzo en el Estadio Juan Ramón Loubriel, ubicado en Bayamón – Puerto Rico y el martes 25 de marzo se completará la serie en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros. Ambos cotejos están pautados para las 8:00 de la noche (hora de RD).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/11/gltvl98xqae6n2b-fc06be11.jpg

Marcelo Neveleff, DT de la Sedofútbol, contará con los porteros: Xavier Valdez (Nashville SC – USA), Miguel Lloyd (Cibao FC – RD) y Pascual Ramírez (Moca FC – RD).

Defensores: Joao Urbáez (CD Leganés – España), Ernesto Trinidad (Cibao FC – RD), Alexander Vidal (Club Atlético Pantoja – RD), Miguel Beltré (CD Azuqueca – España), Noah Dollemayer (El Paso Locomotive – USA), Luiyi De Lucas (Nea Salamis – Chipre), Júnior Firpo (Leeds United – Inglaterra), Juan Carlos Familia (RKC Waalwijk – Holanda) y Manny Rodríguez (San Fernando CD – España).

Mediocampistas: Jean Carlos López (Cibao FC – RD), Ángel Montes De Oca (Cibao FC – RD), Lucas Bretón (República Dominicana), Isaac Báez (O&M FC – RD), Ronaldo Vásquez (Sumqayit PFK – Azerbaiyán) y Edison Azcona (Las Vegas Lights – USA).

Delanteros: Rafael Núñez (FC Cartagena – España), Edarlyn Reyes (Arsenal Tula – Rusia), Juan Carlos Pineda (PFC Beroe – Bulgaria), Peter Federico González (Getafe CF – España), Erick Paniagua Japa (Umecit FC – Panamá), Mariano Díaz (España) y Dorny Romero (Club Bolívar – Bolivia).