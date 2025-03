Messi descartado para duelos ante Uruguay y Brasil por eliminatorias sudamericanas

Lionel Messi será baja en el campeón mundial Argentina para los duelos ante Uruguay y Brasil por las eliminatorias de Sudamérica por una lesión muscular.

El astro de 37 años no figuró en la nómina de 25 jugadores citados por el técnico Lionel Scaloni para ambos compromisos que difundió este lunes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El Inter Miami dijo en un comunicado que Messi padece "una lesión leve en el músculo aductor" izquierdo que sufrió la víspera en la victoria 2-1 sobre Atlanta United por la MLS.

El club estadounidense no precisó el tiempo que demandará la recuperación de su capitán. "Su evolución clínica y respuesta al tratamiento determinarán su disponibilidad para competir", acotó.

Argentina, que lidera la clasificación con 25 puntos, visitará a su escolta Uruguay (20) el viernes y el martes recibirá a Brasil (18) en el estadio Monumental de Buenos Aires.

"Una pena perderme estos dos partidos tan especiales", expresó Messi en sus redes sociales. Agregó que "una lesión no muy importante, que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera".

"Desde acá voy a estar alentado y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!", arengó el capitán de la Albiceleste.

Según reportes de la prensa argentina, Messi arrastra desde hace tiempo esta molestia en el aductor, pero se agravó tras un remate al arco durante el duelo ante Atlanta United. El futbolista se tomó la zona, con gesto de dolor en el rostro.

El delantero había dosificado sus presencias en el Inter Miami desde que arrancó la temporada por riesgo a una eventual lesión, según admitió el entrenador argentino del equipo, Javier Mascherano.

No jugó ante Houston, Cavalier y Charlotte y reapareció en la revancha ante Cavalier en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF el pasado jueves en Jamaica.

Mascherano dio a entender que Messi estaba en forma y que por eso sería de la partida ante Atlanta. Jugó desde el arranque y anotó un gol antes de la jugada en la que se habría lastimado.

Messi no es la única baja para la Albiceleste en una doble fecha en la que podría cerrar su clasificación al Mundial 2026. También quedaron descartados por lesión Paulo Dybala, Gonzalo Montiel y Giovanni Lo Celso. Por su parte, Alejandro Garnacho, del Manchester United, y Claudio Echeverri, del Manchester City, fueron desafectados por razones futbolísticas.

Lista:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (PSV Eindhoven)

Defensas: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina, Lens), Nicolás Tagliafico (Lyon).

Volantes: Leandro Paredes (Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Benjamín Domínguez (Bologna), Thiago Almada (Lyon).

Delanteros: Nicolás González (Juventus), Nicolás Paz (Como), Julián Álvarez (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter Milán), Santiago Castro (Bologna), Ángel Correa (Atlético de Madrid)