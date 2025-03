Entrenadores de la Liga de Naciones de la CONCACAF esperan que torneo no se vuelva político

Los entrenadores de los cuatro equipos que compiten por el título de la Liga de Naciones de la CONCACAF esta semana creen que el fútbol debería mantenerse separado de los eventos geopolíticos que actualmente agitan las relaciones entre sus naciones.

Hablando dos días antes de los partidos de semifinales del torneo en el SoFi Stadium, el entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, y su homólogo canadiense, Jesse Marsch, minimizaron el impacto político en la más reciente competencia deportiva internacional.

El torneo se llevará a cabo en medio de la retórica y las políticas del presidente Donald Trump, incluida su guerra arancelaria con México y Canadá.

"Creo que no podemos mezclar cosas políticas con el deporte", dijo Pochettino. "No es porque no quiera hablar. Tengo mis ideas. Pero represento a la federación, y no quiero hablar de política".

Estados Unidos enfrentará a Panamá

Estados Unidos enfrenta a Panamá en el primer partido de semifinales de la Liga de Naciones el jueves, antes de que Canadá juegue ante México en el segundo partido de la noche. El duelo por el campeonato es el domingo por la noche.

"No voy a entrar en política en este momento", dijo Marsch, originario de Wisconsin. "Creo que he dejado claras y he dado mis declaraciones.

Tengo mucha esperanza de que este torneo pueda ser el mejor reflejo de nuestras sociedades, en el sentido de que no tenemos que perder tiempo abucheando himnos y enredándonos en política, y podemos centrarnos en los jugadores y los equipos y apoyar el amor por el juego".

Esa tensión política fue un tema recurrente el mes pasado en el torneo de hockey que se conoció como cuatro Nations Face-Off, donde los aficionados de Montreal abuchearon fuertemente el himno nacional de Estados Unidos. El equipo canadiense se unió con furia para ganar el título en medio del fervor nacionalista de ambas potencias norteamericanas.

Marsch ya había hablado extensamente el mes pasado sobre las tensiones entre su país natal y Canadá.

En una conferencia de prensa para promover los partidos de esta semana, Marsch pidió a Estados Unidos que "deje de lado la retórica ridícula sobre Canadá siendo un 51mo estado", calificándola de "inquietante y, francamente, insultante".

"Como estadounidense, me da vergüenza la arrogancia y el desprecio que hemos mostrado hacia uno de nuestros aliados históricamente más antiguos, fuertes y leales", agregó Marsch.

Marsch dijo el mes pasado que esperaba que las tensiones geopolíticas alimentaran a su equipo con orgullo nacional. No llegó tan lejos el martes, pero reconoció que había hablado con Jon Cooper, el entrenador de Canadá en las cuatro Naciones y ganador de la Copa Stanley en dos ocasiones.

Marsch también confirmó que cada palabra que dijo el mes pasado fue sincera.

Pochettino tiene seis meses con el equipo

Pochettino, el famoso entrenador argentino, asumió el programa de Estados Unidos hace solo seis meses después de haber estado en Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea. Calificó como "un gran error" poner la política en primer plano en el deporte.

"Las personas no están esperando que hablemos de esta manera", dijo Pochettino. "No significa que no tenga mis valores y mi visión de la situación".

Thomas Christiansen, el entrenador de la selección nacional de Panamá desde 2020, es de Dinamarca, donde los boicots a productos estadounidenses son fuertes y están en aumento en medio de las amenazas de Trump de apoderarse de Groenlandia, un territorio danés.

Hace dos semanas, Panamá reaccionó con indignación después de que Trump afirmara que Estados Unidos estaba "reclamando" el Canal de Panamá porque una empresa estadounidense compró una participación de control en una empresa china que opera los puertos del canal.

Sin embargo, Christiansen dijo que no utilizará nada del precario mundo político para inspirar a su equipo cuando se enfrente a la favorecida selección de Estados Unidos.

"No es un plan de motivación, hablar de política", dijo Christiansen. "No es mi área. Prefiero dejarlo atrás. ... La política no es lo mío".

