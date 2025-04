NBA multa a Ja Morant de Grizzlies con 75.000 dólares por gestos de pistola

Ja Morant mostró una pistola imaginaria. La NBA respondió con una multa real.

Un día después de que Morant nuevamente usara su gesto de apuntar con una pistola para celebrar al encestar triples, la liga respondió el viernes con una multa de 75.000 dólares al astro de los Grizzlies.

Fue la segunda vez esta semana que Morant — quien fue suspendido dos veces en 2023 por incidentes con armas reales — recibió reprimendas de la liga por imitar el acto de usar una pistola durante un juego.

La NBA calificó el gesto como "inapropiado" y añadió que "Morant fue previamente advertido por la oficina de la liga de que este gesto podría interpretarse de manera negativa".

La primera interacción con la oficina de la liga resultó en esa advertencia, después de que Morant y Buddy Hield de Golden State hicieran el gesto el uno al otro durante un juego entre los Grizzlies y los Warriors el martes. La advertencia de la oficina de la liga evidentemente fue ignorada, ya que Morant hizo gestos similares el jueves.

La NBA dijo que ocurrió dos veces, aunque pareció haber ocurrido después de los tres triples que encestó. La tercera instancia no se mostró en la transmisión de televisión del juego.

Morant y otros jugadores de los Grizzlies han usado el gesto de la pistola numerosas veces esta temporada, incluyendo durante el juego del jueves por la noche en Miami. Morant encestó un triple en el primer cuarto de ese juego, luego se giró hacia el banco de Memphis con su brazo izquierdo completamente extendido, su pulgar derecho apuntando al aire y sus dedos índice y medio juntos.

Los otros gestos fueron similares, nuevamente dirigidos hacia sus compañeros de equipo de Memphis.

Las dos suspensiones en 2023 le costaron a Morant 33 juegos y alrededor de 8,3 millones en salario. La primera fue una suspensión de ocho juegos por la transmisión en vivo de un video en el que mostró un arma de fuego mientras estaba en estado de embriaguez en un club nocturno en Denver.

La otra fue una suspensión de 25 juegos después de posar con un arma de fuego en un automóvil durante otro video transmitido en vivo, cuando la liga dijo que Morant "blandió el arma de fuego sabiendo que estaba siendo grabado y que la grabación se estaba transmitiendo en vivo en Instagram Live, a pesar de haber hecho compromisos con la NBA y declaraciones públicas de que no repetiría la conducta por la que fue previamente disciplinado".

Preguntado el jueves — después de que hizo un tiro ganador en el último segundo para llevar a Memphis sobre Miami — sobre las críticas, Morant dijo que está "muy consciente" de lo que se dice sobre él.

"Estoy un poco acostumbrado a eso", dijo Morant. "He sido prácticamente un villano durante dos años. Cada pequeña cosa, si alguien puede decir algo negativo sobre mí, va a estar ahí afuera. Así que, sí. Ya no me importa".

Los Grizzlies juegan el sábado en Detroit.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.