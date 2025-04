Dominicana debutará ante México y cerrará frente Surinam en la Copa Oro

La República Dominicana debutará ante México en la Copa Oro, luego se medirá a Costar Rica y terminará ante Surinam. Así lo dio a conocer la Concacaf al presentar el calendario completo de la edición 18 del torneo, a disputarse entre el 14 de junio y el 6 de julio en 14 estadios de Estados Unidos y Canadá.

El choque contra los aztecas será el sábado 14 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, frente a los ticos el miércoles 18 en el AT&T Stadium, Arlington, Texas, y ante los sudamericanos el domingo 22, también en el AT&T Stadium.

Solo los dos primeros del grupo avanzarán a la segunda fase.

El torneo contará con 16 equipos nacionales: los 15 mejores de la región de Concacaf, todos los cuales se clasificaron a través de la última edición de la Liga de Naciones Concacaf o las preliminares de la Copa Oro 2025, junto con un equipo invitado, Arabia Saudita.



El sorteo oficial se llevó a cabo en Miami, Florida, el 10 de abril, determinando los grupos de la Fase de Grupos y el camino de cada equipo hacia la Final el domingo 6 de julio en el NRG Stadium de Houston, Texas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/11/gort0orxcaahdtf-1a5aedd9.jpg



A solo un año de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Copa Oro Concacaf 2025 brindará un torneo altamente competitivo para los mejores equipos nacionales de la región y una oportunidad para que aún más fanáticos interactúen con el deporte en un momento crucial para su crecimiento en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.



CALENDARIO DE PARTIDOS DE LA FASE DE GRUPOS DE LA COPA ORO CONCACAF 2025



La Copa Oro Concacaf 2025 comenzará con una Fase de Grupos de 16 equipos. Después del juego de todos contra todos, del 14 al 24 de junio, los cuatro ganadores de grupo y los cuatro segundos lugares de cada grupo avanzarán a la Fase de Eliminación Directa. Los cuatro grupos son los siguientes:



Grupo A: México, Costa Rica, Surinam, República Dominicana

Grupo B: Canadá, Honduras, El Salvador, Curazao

Grupo C: Panamá, Jamaica, Guatemala, Guadalupe

Grupo D: Estados Unidos, Haití, Trinidad y Tobago, Arabia Saudita

El calendario de partidos y las sedes de los partidos de la Fase de Grupos son los siguientes:



*Listado en hora del Este de los Estados Unidos

Sábado 14 de junio 2025

22:15 (19:15) México vs. República Dominicana - SoFi Stadium, Inglewood, CA

Domingo 15 de junio 2025

18:00 (15:00) Estados Unidos vs.Trinidad y Tobago - PayPal Park, San Jose, CA

20:15 (17:15) Haití vs. Arabia Saudita - Snapdragon Stadium, San Diego, CA

23:00 (20:00) Costa Rica vs. Surinam - Snapdragon Stadium, San Diego, CA



Lunes 16 de junio 2025

19:00 (16:00) Panamá vs. Guadalupe - Dignity Health Sports Park, Carson, CA

22:00 (19:00) Jamaica vs. Guatemala - Dignity Health Sports Park, Carson, CA

Martes 17 de junio 2025

20:15 (17:15) Curazao vs. El Salvador - PayPal Park, San Jose, CA

22:30 (19:30) Canadá vs. Honduras - BC Place, Vancouver, Canada

Miércoles 18 de junio 2025

19:00 (18:00) Costa Rica vs. República Dominicana - AT&T Stadium, Arlington, TX

22:00 (21:00) Surinam vs. México - AT&T Stadium, Arlington, TX

Jueves 19 de junio 2025

18:45 (17:45) Trinidad y Tobago vs. Haití - Shell Energy Stadium, Houston, TX

21:15 (20:15) Arabia Saudita vs. Estados Unidos - Q2 Stadium, Austin, TX

Viernes 20 de junio 2025

19:45 (16:45) Jamaica vs. Guadalupe- PayPal Park, San Jose, CA

22:00 (21:00) Guatemala vs. Panamá - Q2 Stadium, Austin, TX

Sábado 21 de junio 2025

19:00 (18:00) Curazao vs. Canadá - Shell Energy Stadium, Houston, TX

22:00 (21:00) Honduras vs. El Salvador - Shell Energy Stadium, Houston, TX

Domingo 22 de junio 2025

19:00 (16:00) Arabia Saudita vs. Trinidad y Tobago - Allegiant Stadium, Las Vegas, NV

19:00 (18:00) Estados Unidos vs. Haití - AT&T Stadium, Arlington, TX

22:00 (19:00) México vs. Costa Rica - Allegiant Stadium, Las Vegas, NV

22:00 (21:00) República Dominicana vs. Surinam - AT&T Stadium, Arlington, TX

Martes 24 de junio 2025

19:00 (18:00) Panamá vs. Jamaica - Q2 Stadium, Austin, TX

19:00 (18:00) Guadalupe vs. Guatemala - Shell Energy Stadium, Houston, TX

22:00 (19:00) Honduras vs. Curazao - PayPal Park, San Jose, CA

22:00 (21:00) Canadá vs. El Salvador - Shell Energy Stadium, Houston, TX

CALENDARIO DE PARTIDOS DE LA ETAPA DE ELIMINACIÓN DIRECTA DE LA COPA ORO CONCACAF 2025



La Fase de Eliminación Directa comenzará con los Cuartos de Final el 28 y 29 de junio, seguidos por las Semifinales el 2 de julio y la Final el domingo 6 de julio en Houston, TX. Los enfrentamientos de la Fase Eliminatoria se determinarán según el reglamento del torneo.



El calendario de los partidos de la Fase de Eliminación Directa es el siguiente:



*Listado en ET (hora local)



Cuartos de Final



La sede de cada partido de Cuartos de Final se confirmará al final de la Etapa de Grupos, y los enfrentamientos se determinarán según las regulaciones del torneo (QF1: 1D vs. 2A, QF2: 1A vs. 2D, QF3: 1C vs. 2B y QF4: 1B vs. 2C). en ET (hora local)

Sábado 28 de junio 2025

19:15 (16:15) TBC vs. TBC - State Farm Stadium, Glendale, AZ

22:15 (19:15) TBC vs. TBC - State Farm Stadium, Glendale, AZ

Domingo 29 de junio 2025

16:00 (15:00) TBC vs. TBC - U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN

19:00 (18:00) TBC vs. TBC - U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN

Semifinales



La sede de cada partido de Semifinales se confirmará al final de los Cuartos de Final, y los enfrentamientos se determinarán según las regulaciones del torneo (SF1: WQF1 vs. WQF4 y SF2: WQF2 vs. WQF3).



Miércoles 2 de julio 2025

19:00 (18:00) TBC vs. TBC - Energizer Park, St. Louis, MO

22:00 (19:00) TBC vs. TBC - Levi's Stadium, Santa Clara, CA

Final



Domingo 6 de julio 2025

19:00 (18:00) TBC vs. TBC - NRG Stadium, Houston, TX

Los 31 partidos del torneo estarán disponibles para que los fanáticos de toda la región los vean en Fox Sports | Tubi (USA-inglés), TUDN | ViX (Estados Unidos-español), Televisa | ViX y TV Azteca (México), OneSoccer | TSN (Canadá) y ESPN | Star+ (Caribe, Centro y Sudamérica). Para otros territorios, estarán disponibles en el canal de YouTube de Concacaf (todo sujeto a restricciones territoriales).