Real Madrid vence a Getafe en la Liga antes de la final de Copa del Rey contra Barcelona

Real Madrid no le perdió la pisada al líder Barcelona al llevarse el miércoles la victoria 1-0 de su visita a Getafe antes del enfrentamiento de los clásicos rivales en la final de la Copa del Rey.

Arda Güler anotó el gol del Madrid en la primera mitad. El triunfo acercó nuevamente a los merengues a cuatro puntos del Barcelona, que el martes derrotó 1-0 a Mallorca.

El entrenador del Madrid Carlo Ancelotti utilizó a muchos suplentes antes de la final de la Copa prevista para este sábado en Sevilla. El delantero brasileño Endrick hizo su primera aparición como titular en la Liga con el club, y su compatriota Vinícius Júnior fue sustituido en la segunda mitad.

Ancelotti retiró a Endrick de la cancha luego de que intentó picar el balón en un mano a mano contra el arquero David Soria.

"No puede hacer estas cosas, es joven y tiene que aprender, pero estas cosas en el fútbol no existen", explicó Ancelotti, molesto. "Tiene que tirar lo más fuerte que pueda. Esto no es un club de teatro".

El inglés Jude Bellingham ingresó en la segunda mitad.

La mala noticia fue que el centrocampista Eduardo Camavinga tuvo que ser reemplazado por una aparente lesión muscular en los últimos minutos y quedó en duda para la final del sábado. Había ingresado al partido en el descanso para reemplazar al defensor David Alaba, quien también está en duda debido a una dolencia muscular.

"Difícil la recuperación para el sábado", dijo Ancelotti.

El Madrid sufrió derrotas desmoralizantes en ambos clásicos contra el Barcelona esta temporada: 5-2 en la final de la Supercopa de España y 4-0 en su primer encuentro de La Liga en el estadio Santiago Bernabéu.

Güler anotó el gol de la victoria con un remate de derecha a los 21 minutos en el Coliseum de Getafe.

"Afortunadamente, anoté el gol que nos dio los tres puntos", dijo Güler. "Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Era importante darnos confianza para la final".

Courtois fue fundamental

El portero merengue Thibaut Courtois fue fundamental con un par de intervenciones en el tramo final para asegurar la victoria del Madrid.

Fue el tercer triunfo consecutivo en La Liga para el conjunto blanco, que fue eliminado por Arsenal en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Getafe ha perdido tres al hilo

Getafe ha perdido tres seguidos y cuatro de sus últimos cinco partidos de liga. El club del sur de Madrid se encuentra en el 12do puesto.

El partido se detuvo brevemente en la segunda mitad cuando los aficionados de Getafe corearon "Muere (Dani) Ceballos, muere Ceballos" al volante del Madrid.

El Celta de Vigo escaló al séptimo lugar al vencer 3-0 al quinto Villarreal. Los goles de Fer López, Borja Iglesias e Iago Aspas sellaron el triunfo. La victoria puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas para el equipo de Vigo.

El Villarreal, sin victorias en dos partidos, jugó con un hombre menos desde los 37 minutos después de que Eric Bailly fue expulsado con tarjeta roja directa.

Iñaki Williams anotó a los cinco minutos del partido para darle al Athletic Bilbao, cuarto en la tabla, la victoria 1-0 sobre Las Palmas. El club del País Vasco abrió una brecha de ocho puntos sobre el Villarreal, que tiene un partido pendiente.

Las Palmas, 18vo, venía de dos victorias consecutivas después de una racha de 12 partidos sin ganar.

El Alavés salió de la zona de descenso al vencer 1-0 al noveno Real Sociedad, con un gol de Nahuel Tenaglia a los 65.

