Valladolid desciende en la liga española tras perder ante Betis y Atlético vence a Rayo

Valladolid, el equipo propiedad del exdelantero brasileño Ronaldo, descendió en la liga española tras perder 5-1 el jueves ante el Real Betis.

Es el tercer descenso en siete años para Valladolid desde que fue adquirido por Ronaldo, quien, según se informa, está negociando la venta del club. El astro brasileño ha sido fuertemente criticado por los aficionados de Valladolid, quienes dicen que ha estado ausente y no presta suficiente atención al club.

Valladolid, que ocupa el último lugar de la clasificación, ha perdido 13 de sus últimos 14 partidos y su diferencial de goles es de menos 57.

"No podemos poner excusas. No jugamos al nivel de la primera división", indicó el entrenador Álvaro Rubio. "Tenemos que asumir la responsabilidad y aceptar que no hicimos las cosas bien. Tenemos que intentar levantarnos y terminar la temporada con dignidad".

Valladolid también descendió después de la temporada 2020-21 y tras la campaña 2022-23. Regresó inmediatamente a la primera división en ambas ocasiones.

Isco fue uno de los goleadores para el Betis, que se movió al quinto lugar con su segunda victoria consecutiva.

El Atlético de Madrid venció 3-0 al Rayo Vallecano para lograr su tercera victoria en cuatro partidos y consolidar su posición en el tercer lugar.

Alexander Sorloth, Conor Gallagher y el argentino Julián Álvarez anotaron para los colchoneros, que abrieron una brecha de seis puntos con el Athletic Bilbao, que ocupa el cuarto lugar.

El Atlético está a seis puntos del Real Madrid, que es segundo tras vencer el miércoles 1-0 al Getafe y a diez del líder Barcelona, que venció 1-0 al Mallorca en casa el martes.

El Leganés, que es penúltimo, rescató un empate 1-1 contra el Girona gracias a un gol en el tiempo de descuento de Munir El Haddadi.

Leganés jugó con un hombre menos

Leganés, que jugó con un hombre menos desde los 19 minutos, está a cuatro puntos del Alavés, el primer equipo fuera de la zona de descenso. El Girona estaba en el puesto 16.

El Sevilla se mantiene décimo quinto tras perder 1-0 ante el Osasuna, que ocupa el octavo lugar y que jugó con un hombre extra desde los 32 minutos. Osasuna ha ganado tres seguidos después de no conseguir victoria en nueve partidos consecutivos. El Sevilla no ha ganado en seis partidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.