Al-Ahli saudita conquista la Champions asiática con dos pases de gol del brasileño Firmino

El club saudita Al-Ahli conquistó la Champions League asiática por primera vez en su historia, tras derrotar al Kawasaki Frontale japonés 2-0, este sábado en Yeda.

El extremo brasileño Galeno abrió el marcador en el minuto 35, y el excentrocampista del FC Barcelona y del AC Milan, el marfileño Franck Kessié, amplió la ventaja antes del descanso (42) para el equipo dirigido por el alemán Matthias Jaissle. Ambos pases de gol fueron del brasileño Roberto Firmino.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/03/ap25123629214178-4eca75fc.jpg Wenderson Galeno, del Al Ahli, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante la final de la Liga de Campeones de la AFC entre Kawasaki Flontale y Al Ahli en el estadio Alinma en Yeda, Arabia Saudita, el sábado 3 de mayo de 2025. (AP/ALI ISSA)

El club de Yedá, en Arabia Saudita, había sido subcampeón de la competición en 1986 y 2012. Las últimas rondas de la competición se disputaron en la ciudad del mar Rojo.

Círculo exclusivo

Con esta victoria, el brasileño Roberto Firmino (ex Liverpool), el senegalés Edouard Mendy (ex Chelsea) y el argelino Riyad Mahrez (ex Manchester City) se convierten en los primeros jugadores en conquistar la Liga de Campeones de la UEFA y su equivalente asiática.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/03/ap25123611282801-c0e00b9b.jpg Franck Kessie, de Al Ahli (derecha), autor del segundo gol de su equipo, es desafiado por So Kawahara, de Kawasaki Flontale, durante la final de la Liga de Campeones de la AFC, que se disputó entre Kawasaki Flontale y Al Ahli en el estadio Alinma de Yeda, Arabia Saudita, el sábado 3 de mayo de 2025. (AP/ALI ISSA)

El Al-Ahli se convirtió en el tercer club saudita en conquistar el máximo torneo asiático, después del Al-Hilal -cuatro veces campeón- y el Al-Ittihad, dos veces campeón.

"Estamos muy orgullosos, cuando supimos que la 'Final 8' se disputaría en Yeda, pasó a ser nuestro objetivo ser campeones delante de nuestros aficionados", celebró el arquero Edouard Mendy.

