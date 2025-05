Guardiola afirma que preferiría dejar el Man City antes que tener una plantilla muy numerosa

Pep Guardiola afirmó que preferiría dejar el Manchester City antes que tener que trabajar con una plantilla demasiado numerosa la próxima temporada.

El técnico del City ha comenzado a reconstruir su equipo después de la primera campaña sin trofeos del club desde 2017.

Pero expresó el martes que le había advertido al equipo que se marcharía antes que supervisar un plantel muy abultado.

"Le dije al club que no quiero eso. No quiero dejar a cinco o seis jugadores en la tribuna", manifestó Guardiola después de la victoria por 3-1 contra el Bournemouth. "No quiero eso. Renunciaré. Hagan una plantilla más corta y me quedaré. Es imposible para mi alma dejar a mis jugadores en las gradas, que no puedan jugar".

Pep dejó fuera a McAtee

Guardiola dejó fuera de su equipo a James McAtee, Savinho y Rico Lewis para el partido de la Liga Premier disputado el martes. Tuvo que tomar decisiones igualmente difíciles para la derrota en la final de la Copa de la FA, el sábado contra el Crystal Palace.

Tradicionalmente, le ha gustado trabajar con una plantilla más pequeña, pero una serie de lesiones esta temporada —incluyendo una cirugía de rodilla para Rodri— obstaculizó gravemente la defensa del título del City, que se desmoronó desde Navidad.

El City gastó más de 200 millones de dólares en enero para salvar la campaña, incorporando a Omar Marmoush, Nico González, Abdukodir Khusanov y Vitor Reis.

Se espera que Guardiola haga fichajes importantes antes de la próxima temporada. Kevin De Bruyne se marchará como jugador libre y Kyle Walker podría irse también.

Pero el estratega español ha dejado claro que quiere mantener bajo el número de jugadores en su plantilla.

"No quiero tener 24, 25 o 26 jugadores cuando todos estén en forma", dijo. "Si tengo lesiones, mala suerte. Tenemos algunos jugadores de las inferiores y lo hacemos.

