Ancelotti será presentado el lunes como nuevo entrenador de la selección brasileña

Carlo Ancelotti será presentado como entrenador de Brasil el lunes en conferencia de prensa y se convertirá en el primer extranjero en ocupar ese cargo a tiempo completo en un siglo.

El italiano de 65 años también anunciará ese día su convocatoria para los dos partidos de clasificación sudamericana para el Mundial del próximo mes contra Ecuador y Paraguay.

Ancelotti tenía previsto llegar el domingo, horas después de que Samir Xaud fuera elegido para un mandato de cuatro años como presidente de la confederación brasileña de fútbol.

La elección marcó el final de un proceso tumultuoso, plagado de procedimientos legales que destituyeron a Ednaldo Rodrigues como presidente de la CBF. Fue Rodrigues quien contrató a Ancelotti del Real Madrid.

Ancelotti y el empresario Diego Fernandes, uno de los negociadores de la CBF involucrados en la contratación del nuevo entrenador, se tomaron una foto junto a un jet privado antes de salir de Madrid.

Se esperaba que aterrizaran en el aeropuerto internacional de Río a las 8:10 de la noche hora local del domingo.

No hubo una recepción organizada para Ancelotti en el aeropuerto, pero algunos aficionados con la camiseta de Brasil dijeron que se sienten optimistas sobre las posibilidades del equipo bajo el nuevo entrenador.

Los interinos no lograron resultados

Los entrenadores interinos de Brasil, Ramon Menezes y Fernando Diniz, no lograron buenos resultados ni actuaciones, y Dorival Júnior fue despedido en marzo tras una derrota por 4-1 ante Argentina.

Se espera que Ancelotti, cuyo contrato con Brasil se extiende hasta el próximo Mundial, se reúna con la directiva de la CBF antes de su conferencia de prensa en un hotel de Río.

"No podemos confiar en Neymar, no podemos confiar en la CBF, pero Ancelotti sí nos trae esperanza", dijo Flávio Mileny, un aficionado de la ciudad de Belém que visitaba Río y vestía la camiseta azul de Brasil. "Incluso si no trae la Copa del Mundo el próximo año, con suerte se quedará para ganar la siguiente. Lo ha ganado todo, es una gran apuesta que Brasil está haciendo ahora".

Eliane Salieri, que vestía una chaqueta de la selección de Brasil, dijo que era hora de que un extranjero asumiera como entrenador.

"Hubiera preferido a Jorge Jesús, quien entrenó al Flamengo y ganó muchos títulos aquí", dijo Salieri en referencia al entrenador portugués que fue despedido recientemente del Al-Hilal de Arabia Saudí. "Pero este tipo Ancelotti es genial, lo ha ganado todo. Todos lo respetarán".

Xaud no enfrentó ningún desafío en su candidatura para el puesto de presidente de la CBF el domingo, a pesar de que nunca ha dirigido un organismo de fútbol. Proviene del estado amazónico de Roraima, fronterizo con Venezuela, con solo diez clubes bajo su mando, ninguno de ellos en las divisiones superiores.

El padre de Xaud ha dirigido la federación local de fútbol durante cuatro décadas, y se esperaba que él asumiera el cargo el próximo año.

Los clubes no enviaron representantes

Aunque contaba con el apoyo de las federaciones estatales locales, que son clave en la elección, la gran mayoría de los clubes de primera división de Brasil se negaron a enviar representantes a la sede de la confederación para dar apoyo al nuevo presidente.

Xaud dijo a los periodistas que Ancelotti "tendrá plena autonomía" y "estará protegido de cualquier posible situación externa", en referencia a los problemas legales de la confederación y las luchas internas.

Rodrigues, quien fue elegido en 2022 y había sido reelegido para un segundo mandato, fue destituido del cargo por decisión de un juez de Río debido a presuntas irregularidades en el proceso electoral un año antes.

Rodrigues renunció a cualquier apelación y deseó suerte a Xaud en su mandato.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.