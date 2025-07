La grandeza de David Villa ilumina Tandem: Reflexiones de una leyenda del fútbol

El más reciente episodio de Tandem, el podcast sobre fútbol conducido por Avelino Cuadra y Dámaso García, ha dejado una huella significativa en la audiencia, gracias a la presencia de un invitado de la talla de David Villa, leyenda del fútbol español y mundial.

La conversación, que fluyó con naturalidad y profundidad, no solo repasó los momentos estelares de la carrera del futbolista español, sino que también ofreció una visión valiosa sobre el presente y futuro del deporte rey en el país, donde Villa ha establecido su academia DV7.

Memorias de una brillante carrera

Cuadra y García llevaron una conversación fluida con Villa, nutrida de anécdotas y reflexiones sobre su carrera.

Desde sus humildes comienzos en el Sporting de Gijón y el apoyo incondicional de su familia, hasta sus gloriosos pasos por el Valencia, el Barcelona y la selección española, cada recuerdo es compartido con una sinceridad que conecta con el público.

"El Sporting de Gijón es el que me dio la oportunidad, todo lo demás que vino ya fue un premio", expresó Villa.

Sus menciones a compañeros clave como David Silva y rivales como Carles Puyol, así como la trascendencia de momentos históricos como la Eurocopa 2008, pintaron un retrato vívido de una carrera llena de esfuerzo y éxitos.

"Esa Eurocopa de 2008 fue la que cambió la historia de nuestro país a nivel de selección", agregó

Villa vertió opiniones sobre jóvenes talentos como Lamine Yamal y Pedri que demostraron su visión sobre el fútbol actual.

"Debemos cuidarle, porque no nos tenemos que olvidar, parece como que ahora, hablamos de Balón de Oro, él tiene que liderar al Barça y a la selección, pues es que tiene 17 años todavía", dijo Villa sobre Yamal.

Un legado que crece en RD

Uno de los puntos principales de la charla fue la DV7 Academy en suelo dominicano.

Villa compartió con pasión el propósito detrás de este proyecto desde su inicio en 2017, que consiste en desarrollar el talento futbolístico a nivel global, con un enfoque particular en el potencial que ha observado en la zona del Caribe.

"Lo que me gusta de todo esto es dejar un legado, es que muchos chicos o chicas hayan estado en nuestra academia y hayan conseguido ser futbolistas o no, miren al pasado y digan 'qué buena decisión tuve de apuntarme en la academia de DV7 porque me ha dejado una experiencia de vida fantástica", dijo.

Sus palabras resaltaron el compromiso no solo con la formación de futuros futbolistas, sino con la transmisión de valores y experiencias positivas para los jóvenes, independientemente de si alcanzan la élite profesional.

Su optimismo sobre el crecimiento del fútbol en la región, impulsado por el aumento de academias y el interés familiar, fue un mensaje inspirador para los amantes del fútbol en la República Dominicana.

Un gran esfuerzo

Es importante destacar el esfuerzo de García y Cuadra en combinación con su equipo de producción para lograr una conversación de este calibre.

La habilidad para generar un ambiente de confianza y diálogo abierto con una figura de la relevancia de Villa no es una tarea fácil.

Este episodio es un testimonio del compromiso de Tandem con ofrecer contenido de calidad que va más allá del simple entretenimiento.

Sobre Tandem

Tandem es una plataforma de contenido especializada en fútbol que busca visibilizar y documentar el crecimiento del balompié dominicano. A través de entrevistas, análisis y reportajes en diversos formatos, ofrece una mirada profunda y actual sobre los protagonistas, proyectos y retos del fútbol en República Dominicana.

En sus dos primeras temporadas, Tandem ha contado con la participación de referentes como Junior Firpo, Mariano Díaz, Miguel Lloyd, Jean Carlos López, el campeón del mundo David Villa, la promesa juvenil Renata Mercedes, el periodista español Rodrigo Fáez, y figuras clave del desarrollo del fútbol local como Jorge Rolando Bauger, entre otros.