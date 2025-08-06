Este domingo Fútbol Sólo Fútbol tendrá programa especial con Milton Ray Guevara

El productor y conductor de Fútbol Sólo Fútbol, Jorge Rolando Bauger anunció que este domingo tendrá una edición especial del programa con una entrevista al presidente de la Liga Dominicana de Fútbol, el señor Milton Ray Guevara.

En el encuentro el magistrado Guevara explica su amor por el fútbol y como ha manejado el cambio de los estrados y las leyes al terreno de juego.

El programa será emitido este domingo 10 de agosto a las 8 de la noche, después de la transmisión de los partidos de la LDF por CDN Deportes. Bauger resaltó la importancia de que personalidades con historial intachable ocupen puestos claves en el deporte dominicano y más aún en el fútbol nacional.

Fútbol Sólo Fútbol es el primer programa monotemático de fútbol en la televisión nacional y en el mes de septiembre cumplirá 39 años de transmisión ininterrumpida.

Su visión de RD

Bauger ve el fútbol como un "verdadero sentimiento nacional" en República Dominicana, destacando el crecimiento y la pasión por el deporte en el país. Reconoce la existencia de mucho talento en todas las categorías del fútbol dominicano y enfatiza la importancia de continuar trabajando sin descanso para desarrollarlo.

Bauger ha recalcado la necesidad de enfocarse en la etapa formativa del jugador, enseñando no solo a competir sino también a disfrutar del juego, priorizando el aprendizaje y la diversión sobre la victoria a toda costa.

Aunque alcanzar la Copa del Mundo no debe ser una obsesión, Bauger considera que es un objetivo alcanzable a través de un trabajo constante y un progreso gradual. Menciona la experiencia de ser sede de un Mundial Sub-17 como un hito importante.

Además enfatiza la importancia de cuidar a los jugadores que forman parte de la selección nacional, especialmente cuando regresan de ligas internacionales, brindándoles las mejores condiciones para su estadía y asegurando su comodidad.