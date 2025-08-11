Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se comprometen, tres hijos y ocho años de relación después

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo anuncian su compromiso a través de Instagram. ( INSTAGRAM. )

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo confirmaron que se casarán, poniendo fin a años de especulaciones sobre su futuro juntos.

La noticia, dada a conocer por la Revista ¡Hola!, llega acompañada de una imagen que ambos compartieron en redes sociales, en la que se aprecian sus manos entrelazadas sobre la cama y, en primer plano, un anillo de compromiso con un diamante ovalado de gran tamaño.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió la modelo e influencer española en su publicación, con la que oficializa un paso que sus seguidores llevaban tiempo esperando. El futbolista portugués, por su parte, replicó la fotografía en sus cuentas, confirmando así el compromiso.

Cinco hijos

Rodríguez, de 31 años, y Ronaldo, de 40, iniciaron su relación en 2016 y han formado una familia con cinco hijos, tres de ellos de relaciones previas del delantero, consolidándose como una de las parejas más mediáticas del deporte y el entretenimiento.

En el pasado, la modelo había lucido joyas que despertaron rumores de un compromiso, pero ni ella ni el jugador del Al Nassr habían confirmado la noticia hasta ahora.

Con este anuncio, la pareja pone fin a la espera y sella su vínculo con un gesto que ha desatado una ola de felicitaciones de seguidores y personalidades del mundo del fútbol y la moda.