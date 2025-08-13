El PSG abre su temporada proclamándose supercampeón de Europa

Marquinhos, del Paris Saint-Germain, levanta el trofeo tras ganar la final de la Supercopa de la UEFA 2025 entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham Hotspur en Udine, Italia, el 13 de agosto de 2025. ( EFE/EPA/ALESSIO MARINI )

Justo un mes después de caer ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes, el París Saint-Germain inició este miércoles su nueva temporada oficial con la conquista de un título, la Supercopa de Europa, al vencer en la tanda de penales 4-3 (tras empate 2-2) al Tottenham en Udine (Italia).

Los ingleses se adelantaron 2-0 con los tantos del neerlandés Micky Van de Ven (39) y del argentino 'Cuti' Romero (48), pero los franceses equilibraron en la recta final gracias al surcoreano Lee Kang-In (85) y al portugués Gonçalo Ramos (90+4).

Sin prórroga, el pulso fue directamente a la tanda de penales y allí el PSG también fue de menos a más: falló de entrada Vitinha pero sus compañeros fueron luego acertando, mientras que para los ingleses erraron Van de Ven y Mathys Tel.

"Estoy orgulloso. No hemos tenido todavía mucha preparación, pero el fútbol no es solo una cuestión física, también es algo mental", declaró el capitán del PSG, el brasileño Marquinhos, a Canal Plus.

Ante la misma televisión francesa habló el entrenador Luis Enrique, que dijo que este trofeo era "importante" para el club.

"Estamos contentos por nuestros hinchas, aunque debemos mejorar. Espero mucho más de mis jugadores", puntualizó.

Francia, por fin

Ningún club francés había logrado ganar hasta ahora este torneo menor de la UEFA, que enfrenta a los clubes triunfadores de la Liga de Campeones y la Europa League de la pasada temporada.

El PSG había disputado esta competición solo en una ocasión, como campeón de la extinta Recopa de Europa en 1996, pero entonces fue goleado por la Juventus.

El equipo de Luis Enrique sucede en el trono al Real Madrid, que ganó el año pasado al Atalanta y que lidera el palmarés con un total de seis títulos.

El Tottenham no había jugado nunca la Supercopa europea, que vio escaparse de sus manos en el partido que suponía el estreno oficial de su nuevo entrenador, el danés Thomas Frank, con el que los Spurs esperan resurgir tras una temporada en la que apenas fueron decimoséptimos en la liga inglesa.

Con el arquero Gianluigi Donnarumma relegado, todas las miradas se dirigían en el inicio del partido al nuevo arquero del PSG, Lucas Chevalier, especialmente atareado.