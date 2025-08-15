Insultos racistas nublan el triunfo del Liverpool en el arranque de la Premier

Joe Gomez del Liverpool en acción durante el partido de la Premier League inglesa entre el Liverpool FC y el AFC Bournemouth, en Liverpool, Gran Bretaña, el 15 de agosto de 2025. ( EFE )

El Liverpool levantó el telón de la nueva temporada 2025-2026 de la Premier League con una victoria en los últimos minutos contra el Bournemouth (4-2) este viernes en la apertura de la primera jornada, empañada por insultos racistas contra el ghanés Antoine Semenyo.

En un Anfield emocionado por los homenajes previos a Diogo Jota, el atacante portugués fallecido en julio en un accidente de tráfico en España, el club campeón de Inglaterra dio una buena imagen de entrada.

Después de un mercado de fichajes en el que los Reds han invertido una alta cantidad (312 millones de euros o 366 millones de dólares), el primer tanto de esta liga fue obra de uno de los recién llegados, el francés Hugo Ekitike (minuto 37).

El neerlandés Cody Gakpo amplió la cuenta en el 49, pero un doblete de Semenyo, culminando dos contragolpes, permitió a los visitantes equilibrar el marcador (64 y 77).

Cuando el choque parecía conducirse a un reparto de puntos, el italiano Federico Chiesa (88), con una volea desde la zona del punto de penal, y el atacante Mohamed Salah (90+4), en una eficaz acción individual, pusieron el 4-2 definitivo y dejaron los tres puntos en casa del campeón.

Salah estrena así su cuenta anotadora, después de haber sido el máximo anotador de la pasada Premier League, con 29 dianas.

"Queríamos ganar hoy. Ha sido un partido difícil, en el que nos fuimos 2-0 pero ellos nos alcanzaron de nuevo. Pero al final hemos demostrado por qué este equipo es el campeón", se enorgulleció Chiesa en declaraciones a la BBC, dedicando su gol a la memoria de Diogo Jota.

El Liverpool consiguió así recuperar la sonrisa después de la decepción vivida el pasado fin de semana, cuando perdió en la tanda de penales la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) ante el Crystal Palace.

- Insultos racistas -

El choque quedó empañado por los insultos racistas recibidos por Semenyo por parte de un hincha del Liverpool, algo que llevó al árbitro a detener el juego unos minutos.

"El incidente en Anfield será objeto de una exhaustiva investigación. Trasladamos nuestro apoyo al jugador y a los clubes", indicó la Premier League en un comunicado.

Los entrenadores de ambos cuadros, Arne Slot y Andoni Iraola, y el capitán del Bournemouth, Adam Smith, condenaron también lo ocurrido.

"No queremos que esto ocurra en los estadios. Y menos todavía en Anfield", sentenció el timonel neerlandés.

Iraola, por su parte, lamentó que la liga inglesa arranque con un incidente como el sufrido por su atacante, de 25 años.

"Todos entendemos que estas cosas no pueden ocurrir en ningún sitio y especialmente en el fútbol", dijo el DT español a Sky Sports.

Smith declaró su impotencia frente a la ocurrencia de casos de discriminación racial a pesar de las reiteradas protestas de los futbolistas.

"Totalmente inaceptable. Me sorprende que haya ocurrido en estos tiempos. No sé cómo Ant ha podido seguir jugando y marcando goles", afirmó.

"Está un poco deprimido. Hay que hacer algo. Arrodillarse no ha surtido efecto", agregó el zaguero, respecto a las protestas contra el racismo en que los jugadores hincaban las rodillas en el campo antes de comenzar a jugar.

- Duelos electrizantes -

La primera jornada de la Premier League continúa este fin de semana.

Destacan principalmente dos duelos, el derbi entre el campeón mundial Chelsea y el Crystal Palace, y especialmente la visita el domingo del Arsenal a Old Trafford para probar el estado de un Manchester United que espera olvidar su pésima pasada temporada.

Por su parte, el Manchester City de Pep Guardiola arranca el sábado en el terreno del Wolverhampton, mientras que el Tottenham, derrotado el miércoles por el PSG en los penales en la Supercopa de Europa, recibe ese mismo día al Burnley.