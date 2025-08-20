De Bruyne, Modric, Morata: los fichajes a seguir en la nueva Serie A

Kevin de Bruyne llega a Italia tras ganarlo todo en Inglaterra con el Manchester City. ( FUENTE EXTERNA )

La temporada de la Serie A 2025-2026 arranca el sábado, con el Nápoles iniciando su defensa del título frente al recién ascendido Sassuolo.

Como novedades, el belga Kevin de Bruyne, el croata Luka Modric o el español Álvaro Morata son algunos de los rostros que han aterrizado este mercato en el campeonato italiano.

El gran traspaso del mercato entre temporadas es el reencuentro de Kevin de Bruyne con su compatriota belga Romelu Lukaku en Nápoles, donde también está un ilustre exrival en la Premier League, el escocés Scott McTominay.

La llegada de De Bruyne, uno de los mejores jugadores de la última década, es un gran impulso a la ambición del Nápoles por defender su Scudetto, en un año en el que también disputarán Liga de Campeones.

Sin embargo, el jugador de 34 años, que ha firmado por dos temporadas y una tercera en opción, ha sufrido problemas físicos los dos últimos años, especialmente en el muslo, que le han apartado de varios partidos clave.

Luka Modric (AC Milan)

El veterano Luka Modric recibió un aplauso cada vez que tocaba el balón en el partido de Copa de Italia contra el Bari (2-0) el pasado domingo. Su fichaje es una gran noticia para los aficionados del club Rossonero, tras una temporada en la que el AC Milan terminó octavo.

Modric cumplirá 40 años el próximo mes y es poco probable que ofrezca en San Siro el dinamismo que le acompañó durante 13 campañas doradas en el Real Madrid. Sin embargo ya ha mostrado que puede aportar equilibrio y sentido a un centro del campo que ha perdido a la estrella neerlandesa Tijjani Reijnders, fichado por el Manchester City.

Jonathan David (Juventus)

Con la esperanza de añadir goles a un equipo que a menudo ha quedado decepcionado por el rendimiento del serbio Dusan Vlahovic, la Juventus se ha hecho con los servicios del atacante canadiense Jonathan David, que llega a Turín como agente libre.

El jugador de 25 años ganó la Ligue 1 con el Lille en 2021 y aterriza en un club que quedó cuarto en Serie A la pasada temporada, en la que apenas inquietó al Nápoles y en la que cayó de la Champions en los play-off.

David marcó 109 goles en 232 partidos a lo largo de sus cinco años en Lille y brilló el año pasado en Europa, con el gol de la victoria contra el Real Madrid (1-0) o un doblete contra el Atlético de Madrid (3-1).

Álvaro Morata (Como)

Álvaro Morata regresa a Italia luego de que el Galatasaray turco eligiera no activar la opción de compra tras ser cedido por el AC Milan. El capitán de la selección española llega ahora al ambicioso Como.

Respaldado por el gigante tabaquero Djarum, el Como ha completado un mercato ambicioso, y se prepara para asaltar la mitad alta de la tabla, tras acabar 10º el año pasado, en su regreso a Serie A tras 21 años.

Morata, de 32 años, se reunirá con la pequeña colonia de españoles del Como, entrenada por su excompañero en el Chelsea y la selección Cesc Fàbregas, quien comienza a labrarse una prometedora carrera en los banquillos.

Jesús Rodríguez (Como)

Otro de los españoles recién llegados a orillas del lago Como es el extremo de 19 años Jesús Rodríguez, fichado del Real Betis por más de 20 millones de euros y que ya ha dejado una buena imagen en el Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Rodríguez dio dos asistencias el sábado, en la victoria por 3-1 en Copa contra el Sudtirol de 2ª división.

Otros fichajes que seguir

Ciro Immobile y Federico Bernardeschi, vuelven a Italia para fichar por el Bolonia, club vigente campeón de la Copa de Italia. Otro veterano, Edin Dzeko, vestirá los colores de la Fiorentina y Angy-Yoan Bonny añadirá profundidad y dinamismo al Inter de Milán tras llegar procedente del Parma.