El O&M FC se impone en su debut en la Copa de Campeones del Caribe

El O&M FC se impuso con solvencia si bien los goles llegaron en el último tercio del partido. ( NELSON PULIDO )

El O&M FC arrancó su participación en la Concacaf Caribbean Cup con paso firme, un triunfo 2-0 frente al Central FC de Trinidad & Tobago, en un debut que reflejó carácter, disciplina y efectividad en el momento clave.



En el Estadio Cibao FC de aquí, desde el inicio, el conjunto universitario mostró solidez defensiva y paciencia para construir el partido ante un rival que buscó sorprender con velocidad por las bandas.

El ambiente en Santiago se fue calentando con cada aproximación de la fuerza dorada, que aguardaba su momento para golpear. Pasó la primera mitad con el marcador en blanco, pero el choque no terminaría así.



Ese instante llegó en el minuto 69´, tras una acción colectiva, Herard Frantzety sirvió un pase medido que encontró a Julen Manterola. El vasco, con sangre fría y zurda afinada, definió cruzado desde la izquierda para romper el cero y desatar la euforia, O&M FC 1-0 Central FC.

El remate

Con la, la Universidad O&M FC no bajó el ritmo. Ely lamantuvieron al rival contra las cuerdas hasta que, en el 83´, apareció la segunda joya de la noche.

Jon Trincado filtró un pase al área que dejó a Ányelo Gómez mano a mano con el portero. El delantero no dudó; derechazo impecable al ángulo derecho y sentencia definitiva, O&M FC 2-0 Central FC.



El pitazo final selló una noche histórica para la fuerza dorada, que debutó en la Concacaf Caribbean Cup con un triunfo sólido y convincente en territorio cibaeño. Con esta victoria, O&M FC envía un mensaje claro: está listo para competir y soñar en grande en el escenario regional.

Se trató del segundo triunfo en días corridos para los equipos dominicanos puesto que en la previa el Cibao FC había derrotado también por 2-0 al jamaiquino Cavaliers FC, actual campeón del torneo internacional de clubes del Caribe.