El Barça firma su primera remontada, el Atlético vuelve a tropezar

Lamine Yama festeja tras el FC Barcelona conseguir el tercer gol, que le dio la victoria ante el Levante. ( EFE )

El FC Barcelona se mantuvo líder de LaLiga al encadenar una nueva victoria culminando este sábado sobre la bocina una remontada ante el Levante (3-2), recién ascendido, en la segunda jornada del campeonato español, en la que el Atlético de Madrid volvió a pinchar al no pasar del empate 1-1 en casa ante el Elche.

Los tantos de Pedri González (49), de Ferran Torres (52) y el de propia puerta de Unai Elgezabal (90+1) salvaron al Barça después de una primera parte que se le puso en contra con los goles de Iván Romero (15) y José Luis Morales (45+7 de penal).

"Nos han puesto el partido muy díficil, tenemos que mejorar mucho", admitió Hansi Flick en una rueda de prensa en el estadio Ciutat de Valencia.

El conjunto valenciano intentó dar la campanada al tiempo que Flick probó al brasileño Raphinha como mediapunta para dejar la banda izquierda al inglés Marcus Rashford.

La entrada de Marc Casadó, protagonista estos días por su eventual salida del equipo, también fue otra de las novedades en el once titular, en sustitución del neerlandés Frenkie de Jong, quien disfrutó de unos días libres debido a su segunda paternidad.

El planteamiento del Levante se basó en cerrarse atrás con una defensa de cinco y aprovechar las opciones. Y este fue el caso. Los locales se marcharon con dos tantos de ventaja en el electrónico.

En una contra de libro, Romero definió a la perfección después de deshacerse de Pau Cubarsí y adelantar al Levante.

El Barça siguió moviendo el esférico sin poco peligro hasta que, en otro contraataque local, el balón acabó golpeando en la mano de Alejandro Balde.

Tras ser revisado por el VAR, el árbitro pitó la pena máxima, que Morales transformó ante la atenta mirada de Joan García.

Remontada

Con caras largas, los hombres de Flick equilibraron el marcador en cuatro minutos poco después del descanso.

Pedri (49) recortó la distancia con un disparo a la escuadra desde fuera del área con la derecha y Ferran (52) empalmó con su derecha un centro de Raphinha para igualar el choque.

El Barça persiguió el triunfo hasta el último instante ante un férreo rival que se lo negaba, pero el vigente campeón se topó con la suerte.

Un centro botado de Lamine Yamal desde la derecha fue desviado por Elgezabal (90+1), pero el esférico se coló por la mismísima escuadra.

Un jarro de agua fría para un Levante peleón, que cayó ante el ímpetu del Barcelona, que duerme líder, con seis puntos en dos jornadas.

"No hemos dado el ritmo que necesitaba el balón, pero me quedo con la reacción del equipo", declaró a Movistar Pedri.

- Pinchazo del Atlético -

El Atlético se dejó dos puntos ante otro recién ascendido a la primera categoría, Elche.

La entidad rojiblanca, que perdió por 2-1 ante el Espanyol en el debut liguero, sigue sin carburar, pese a haber hecho siete fichajes en el mercado de inicio de curso, y se sitúa con un punto en la 13ª posición de la tabla de manera provisional.

Los pupilos de Diego Simeone empezaron fuerte gracias al tanto del noruego Alexander Sorloth en el minuto 6 de juego tras un desmarque del atacante, que no encontró dificultades para sobrepasar al guardameta argentino Matías Dituro.

La escuadra rojiblanca, animada por la ventaja, apretó en la zona rival, pero Rafa Mir enmudeció en el 15 a los aficionados colchoneros, poniendo el 1-1.

- Debut de Federico Redondo -

Germán Valera envió el esférico en diagonal a la carrera de Álvaro Rodríguez, que el uruguayo controló y, después, asistió al delantero murciano, quien cruzó el balón para poner tablas en el marcador.

Los jugadores atléticos dominaron la posesión de principio a fin, pero los ilicitanos se mostraron sólidos en defensa, sin dejar que el adversario creara apenas jugadas de peligro.

Antes de entrar en el tiempo de descuento, el hijo del exinternacional argentino Fernando Redondo, Federico, disfrutó de sus primeros minutos en LaLiga después de fichar por el Elche la pasada semana.

En el otro partido del sábado, el Mallorca empató a uno frente al Celta en Son Moix. Javi Rueda (38) adelantó a los gallegos, pero Mateu Morey (87) puso las tablas al final.