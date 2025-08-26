Con doblete de Correa, Cibao FC triunfa ante Weymouth Wales y lidera Copa del Caribe de la Concacaf

Rivaldo Correa celebra uno de sus goles en el encuentro ( FUENTE EXTERNA )

El colombiano Rivaldo Correa acabó una sequía de goles con un doblete y Cibao FC se impuso 1-2 al Weymouth Wales de Barbado, en partido de la Copa del Caribe Concacaf 2025, celebrado la noche del martes en el estadio Wildey Turf, de Barbado.

Correa, quien fue líder goleador en el LDF 2024 y la Copa 2025, no anotaba un gol desde el 11 de abril, incluyendo los cuatro partidos de la LDF 2025-2026 que tiene Cibao FC.

Con el triunfo el onceno naranja se puso al frente del Grupo B de la Copa del Caribe, con 2-0 para una sumatoria de 6 puntos. Defense Force tiene 3 unidades y todavía no puntean Weymouth Wales, Juventus y Cavalier.

Los aficionados todavía se acomodaban en las butacas, cuando al minuto 4, el colombiano Rivaldo Correa abrió el marcador con gol para poner arriba el Cibao FC 1-0.

Cuando se jugaba el minuto 17, Rivaldo Correa fue asistido por Wilman Modesta, para anotar el doblete que puso 2-0 a Cibao FC contra Weymouth Wales FC.

El árbitro del partido agregó 4 minutos a los 45, pero no hubo más goles y así 2-0 se fueron al descanso. Con un primer tiempo donde hubo 2 tarjetas amarillas a Kemar Headley, del Weymout Wales y Wilman Modesta, del Cibao FC.

El primer cambio de los visitantes fue al minuto 62, cuando entró a juego Gonzalo Alarcón y salió Leonardo Villalba.

Al minuto 72 los locales se quedaron con un jugador menos, cuando Jaheim Neblett recibió una tarjeta roja.

En el 78 fue descanso Rivaldo Correa, quien se fue a la banca con dos goles y en su lugar entró Ángel Pérez.

En ese mismo instante, minuto 78 aprovecharon los dueños de casa para descantar con gol de Ackeel Aplewhaite.

Cuando el reloj marcaba el minuto 84 entró a Juego Cesarín Ortiz y salió Omar De la Cruz.

Los convocados

Para el encuentro el Director Técnico Junior Scheldeur convocó a 22 jugadores, entre ellos los porteros Miguel Lloyd y Enzo Guzmán.

Los otros convocados fueron, Julio César Murillo, Kleimar Mosquera, Gabriel Peguero, Ernesto "Che" Trinidad, José Conesa, Omar De la Cruz, Jean Carlos López, Wilman Modesta, Darlin Ozuna, Walter Acuña, Leonardo Villalba, Ángel Pérez, Cesarín Arias, Edwarlyn Reyes, Nicolás Cruz, Javier Roces, Gonzalo Alarcón, Rivaldo Correa, Carlos "Caballo" Ventura y Julián Gómez.

Los primeros once seleccionados para inicial el encuentro fueron, Miguel Lloyd, Julio César Murillo, Kleimar Mosquea, Ernesto "Che" Trinidad, Edwarlyn Reyes, Jean Carlos López, Omar De la Cruz, Wilman Modesta, Rivaldo Correa, Leonardo Villalba y Carlos Ventura.