El Porto compró al dominicano Pablo Rosario por 3,7 millones de euros desde el Niza

Pablo Rosario estuvo en la primera división francesa desde 2017 hasta 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El centrocampista dominicano del Niza, Pablo Rosario, de 28 años, fichó por el FC Porto portugués, anunciaron ambos clubes este jueves.

Llegado al Niza francés en el verano de 2021 procedente del PSV Eindhoven, donde disputó 138 partidos, el internacional con República Dominicana (5 partidos), que posee también la nacionalidad neerlandesa, disputó un total de 149 partidos el Niza.

Según el club luso, con el que Rosario firmó un contrato hasta junio de 2029, el monto del traspaso es de 3,75 millones de euros (unos 4,4 millones de dólares), más medio millón de euros en variables.

En el Oporto estará a las órdenes del que fuera su entrenador en el Niza Francesco Farioli. Rosario, de padre y madre dominicana, debutó con la absoluta quisqueyana en julio pasado en las eliminatorias mundialistas y también disputó la Copa Oro.

Según el medio alemán Transfermarkt, Rosario tendría un valor de mercado de alrededor de ocho millones de euros, pero parece que la realidad es diferente.

En el club portugués se reunirá con el entrenador Francesco Farioli y el delantero Luuk de Jong. Ambos ex PSV'ers se encontraron el día de la presentación de Rosario en FC Porto, que finalmente solo pagará una suma de traspaso marginal por Rosario.

El Rosario de 28 años ha firmado hasta mediados de 2029 con FC Porto, que participa en la Europa League esta temporada. El ex PSV'ers jugará con el número 13.

Recientemente, Rosario se negó a participar con Nice en la ronda preliminar de la Champions League debido a un traspaso inminente. "Ya sabía que en el partido de ida no se atrevía a correr riesgos con vistas al período de traspasos", dijo el entrenador de Nice, Franck Haise, quien ya tenía una escasez de jugadores debido a numerosas lesiones.

Viejos conocidos

En el FC Porto, Rosario se encontrará con Farioli y De Jong, dos viejos conocidos. Rosario y De Jong jugaron juntos durante dos años en el PSV. Rosario también jugó una temporada en Almere City. Jugó una vez para la selección holandesa, pero desde este año juega para la República Dominicana. Rosario debutó en junio de este año.

