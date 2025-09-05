Luis Suárez es sancionado con seis fechas en la Leagues Cup de la MLS por escupir a un rival

Luis Suárez, delantero del Inter de Miami de la MLS de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El delantero uruguayo Luis Suárez fue sancionado este viernes con seis fechas de suspensión en la Leagues Cup por escupir a un miembro del Seattle Sounders, que venció a su equipo, Inter Miami, en la final del certamen el domingo, informó la competición.

El castigo implica que el Pistolero, de 38 años, se pierda la totalidad de la próxima edición del torneo que reúne a los clubes mexicanos y de la liga norteamericana (MLS), indicó Leagues Cup en un comunicado.

Suárez, sin embargo, puede no llegar a cumplir la sanción debido a que su contrato con Las Garzas finaliza en diciembre y no se ha reportado el inicio de negociaciones para renovar.

Pidio disculpas

Suárez se disculpó ayer por el escupitazo, a través de en un comunicado difundido en sus redes sociales.

"No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así", dijo Suárez.

El uruguayo aseguró "sentirse mal por lo ocurrido" e indicó que la derrota en esa final supuso "un momento de mucha tensión y frustración".

"Apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente", aseguró Suárez. "Quiero pedir disculpas por mi comportamiento", añadió.

También se pronunció sobre el incidente el Inter Miami, que distribuyó un comunicado en el que "condena los altercados acontecidos tras la final de la Leagues Cup".

"Estas acciones no representan los valores de nuestro deporte y reiteramos nuestro compromiso con mantener los más altos estándares de deportividad dentro y fuera de la cancha", apuntó el club.

El escupitajo de Suárez se produjo durante una tangana con varios miembros del Inter Miami y de los Seattle Sounders después del pitido final en la que también estuvo involucrado Sergio Busquets.