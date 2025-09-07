República Dominicana enfrentará a Uruguay el 10 de octubre en Malasia

Pablo Rosario (derecha), en acción frente a la selección de México en la Copa Oro 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La Selección Dominicana de Fútbol enfrentará al combinado nacional de Uruguay el próximo 10 de octubre de 2025 en Kuala Lumpur, Malasia. El partido de carácter amistoso fue oficializado por la Federación Dominicana de Fútbol y la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Será un compromiso de altísimo nivel para República Dominicana en el que podrá medirse a la bicampeona mundial y olímpica selección celeste, siendo esta la primera vez que la selección de mayores enfrente a un campeón del mundo.

Aún faltan por definir el estadio y horario, pero ya el duelo está pactado entre la FDF y la AUF.

Para la Selección Dominicana representará enfrentar a otra selección mundialista por fechas FIFA consecutivas luego del partido ante Jordania, en medio de las dificultades para conseguir rivales de alto nivel a los que se les pueda sacar el mayor provecho.

El elenco quisqueyano además aprovecha estos desafíos para evaluar nuevos jugadores que se suman al proceso de selección de cara a próximos compromisos tales como: Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Liga de Naciones de Concacaf 2026; eventos en los que se buscarán respectivamente los boletos a los Juegos Panamericanos Lima y Copa Oro de Concacaf en 2027.

La parte gerencial que conduce la Comisión de Selecciones Nacionales de la FDF continúa sumando esfuerzos sin precedentes en procura de conseguir la estabilidad y solidez deportiva que la Selección Dominicana requiere para competir al más alto nivel de la zona Concacaf.

Contra Jordania

La Sedofutbol va contra Jordania el martes 9 de septiembre de 2025 en Ammán, capital del país árabe ubicado a orillas del Río Jordán en el continente asiático.

La información la dieron a conocer en conjunto la Federación Dominicana de Fútbol y la Federación de Fútbol de Jordania este lunes.

Esta fecha FIFA de septiembre se presenta complicada para encontrar partidos porque en todo el planeta las selecciones están compitiendo en las eliminatorias mundialistas.

Gracias al cuerpo técnico y la Comisión de Selecciones Nacionales se logra este partido que se constituye en un gran desafío para nuestra selección, enfrentando a uno de los primeros conjuntos clasificados al próximo mundial. Jordania está ubicada en el peldaño 64 del Ranking FIFA.

También hay que destacar que esta invitación se debe al gran desempeño del equipo dominicano en la Copa Oro 2025.