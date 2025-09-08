×
La Asociación de Fútbol del Distrito Nacional tiene una nueva directiva

Asume con agenda enfocada en torneos y reestructuración institucional

    Expandir imagen
    La Asociación de Fútbol del Distrito Nacional tiene una nueva directiva
    Miembros del comité ejecutivo de la Asociación de Fútbol del Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)

    La Asociación de Fútbol del Distrito Nacional (AFDN) eligió su nuevo comité ejecutivo durante las elecciones realizadas en el Colegio San Judas Tadeo, en el sector Naco.

    La plancha única presentada, bajo el lema "Sumando Ganamos Todos", fue proclamada como ganadora.

    El nuevo comité está integrado por Jorge Guillermo Domínguez-Michelén (presidente), Janetty Rivera Torres (vicepresidenta), Alexis Pión Guerrero (tesorero), Federico Tavárez Álvarez (secretario general) y Dámaso García (vocal).

    Su plan de acción

    Durante el acto de proclamación, la directiva anunció tres acciones inmediatas: el rediseño de la imagen institucional, la designación de Roberto Luis Mauro como Director Ejecutivo, y la organización del primer torneo infantil de la AFDN, en las categorías 7/8 y 9/10 años, pautado para el 24 de septiembre de 2025.

    El plan de trabajo contempla cuatro ejes:

    • Educación
    • Comunicación
    • Institucionalidad
    • Competencias

    Buscan reorganizar y dinamizar las actividades del fútbol en el Distrito Nacional.

