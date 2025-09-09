Barça Legends enfrentará a las Leyendas del Real Madrid en RD

Los Barça Legends enfrentarán a las Leyendas del Real Madrid en el estadio olímpico Félix Sánchez en el mes de diciembre. ( FUENTE EXTERNA )

Las leyendas del Barça y el Real Madrid se enfrentarán en Santo Domingo, según colocó en su portal el club catalán.

Los Barça Legends enfrentarán al Real Madrid Leyendas el próximo sábado 13 de diciembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez a partir de las 7:30 p.m., el emblemático recinto deportivo será la sede del enfrentamiento de estos emblemáticos clubes del fútbol mundial.

El portal www.fcbarcelona.es informó este martes que está confirmada la participación por el Barça Legends de Carles Puyol que ya ha jugado con el equipo entrenado por Albert Ferrer en seis partidos, dos de ellos ante los madridistas en Mumbai (India) y en Toluca (México).

Más adelante, el entrenador culé informará al resto de los jugadores seleccionados para jugar este partido, pero este medio se enteró que además estarían participando Xavi Hernández y Andrés Iniesta. De parte de las Leyendas del Real Madrid se espera la participación de Toni Kroos, Marcelo e Iker Casillas.

Este será el primer enfrentamiento entre los dos clubs después de que la temporada anterior azulgranas y merengues se vieran las caras hasta cinco veces.

Empataron a dos en México

Las leyendas del FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentaron el 13 de abril de 2025, en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, México, ante la presencia de 30 mil fanáticos.

El resultado fue un empate a dos goles. Figo y Marcelo abrieron la cuenta para "los merengues", pero Carles Puyol y Javier Saviola emparejaron las acciones. Pese a que no se contempló una tanda de penales, los espectadores exhortaron a los exfutbolistas a sentenciar la historia desde los doce pasos.

Los representantes de ambas escuadras aceptaron y definieron el encuentro. Al final, los vestidos de blanco quienes se hicieron con la victoria tras el 8-7 en la tanda.

¿Qué son los Barça Legends?

Los Barça Legends es un programa creado en el año 2016 que se gestiona directamente desde el club, que consiste en integrar a exjugadores del Barça a través de un proyecto estable de colaboración profesional con el club que contribuye a la globalización de la marca Barça en todo el mundo dando a conocer los sus valores a través de ellos como mínimo de 80 jugadores.