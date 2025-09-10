Exárbitro de Premier League acusado de poseer material pornográfico infantil

El exárbitro de la Premier League David Coote fue acusado de poseer material pornográfico infantil y deberá comparecer ante un tribunal de Nottingham (nordeste del Reino Unido) el jueves.

Coote, de 43 años, fue despedido como árbitro en diciembre después de que se publicara un video en el que realizaba comentarios despectivos sobre el entonces entrenador del Liverpool Jürgen Klopp, en 2020.

También se reveló otro video donde parecía consumir cocaína durante el Euro 2024, lo que exacerbó la situación.

Ahora está acusado de descargar, compartir y poseer fotos y videos pedopornográficos, luego de que la policía de Nottingham recuperara en febrero imágenes que tenía en su poder el ya exárbitro.

Coote fue formalmente acusado en agosto y desde entonces se encuentra en libertad condicional hasta su comparecencia ante un juez el jueves.

El exárbitro está también suspendido por la UEFA hasta junio de 2026 luego de que se publicara otro video en el que Coote aparecía esnifando un polvo blanco con un billete durante la Eurocopa de Alemania en 2024.

En una entrevista concedida en enero, se declaró gay y afirmó que el hecho de tener que luchar por ocultar durante años su sexualidad le llevó a tomar malas decisiones.

Vida personal

Coote añadió em esa entrevista que no se atrevió a salir con sus padres hasta los 21 años y con sus amigos hasta los 25. Señaló que recibió amenazas de muerte y abuso durante su carrera, lo que le hacía temer aún más mostrarse públicamente como gay.

Además reconoció que recurrió al consumo de sustancias como una vía de escape ante la presión profesional y personal que vivía. Su uso de drogas fue parte de una etapa muy complicada: aunque no dependía de ellas, consideraba que le ayudaban a "escapar de la presión y el ritmo implacable del trabajo", indicó.