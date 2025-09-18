En suspenso el Barça vs Madrid de leyendas en SD

El alemán Toni Kroos estaría entre los participantes. ( FUENTE EXTERNA )

El anuncio del Ministerio de Deportes que limitará el uso del Estadio Olímpico Félix Sánchez a solo dos actividades el resto del año ha puesto en peligro la celebración el 13 de diciembre del partido entre las leyendas del Real Madrid y el FC Barcelona, como anunció la semana pasada el club catalán en su portal de Internet.

Sin embargo, los organizadores locales del encuentro que traería a exjugadores como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Toni Kroos e Iker Casilla no tiran la toalla y mueven cielo y tierra para recibir el permiso.

Fuentes revelaron a Diario Libre que desde el Gobierno evalúan la excepción para que se monte el partido, un evento que ha generado elevadas expectativas en la afición que sigue el balompié en el país.

El aviso oficial del Miderec informó que en el Olímpico solo se permitirá la celebración de dos conciertos del cantante puertorriqueño Bad Bunny (21 y 22 de noviembre) y la tradicional concentración evangélica La Batalla de la Fe (primero de enero). Esta última se limitaría a las tribunas sin tocar la grama.

La decisión fue tomada debido a que la empresa que instalará la pista de atletismo pidió la entrega de la instalación con tiempo para colocar una estructura de cables eléctricos que tocaría el césped, lo que requerirá de meses para que llegue a punto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe a disputarse entre el 24 de julio y 8 de agosto próximo.

Los organizadores del partido de leyendas han pedido la intervención de al menos tres ministros, que han dejado abierta la posibilidad a replantear la postura original del cierre del estadio de mayor capacidad del país.

Necesitan intervenir

Diario Libre fue informado que los ingenieros de la obra quieren comenzar los trabajos 48 horas después de concluido el segundo concierto de Bad Bunny.

La noticia oficial cayó como una bomba a los organizadores, que tenían previsto ofrecer esta semana una conferencia de prensa donde informarían de las ventas de las boletas para el encuentro futbolero.

El Olímpico fue objeto de una intervención que alcanzó los mil millones de pesos en 2024 para el Mundial Femenino sub-17 y tiene pendiente otra que supera los 300 millones en dos pistas de atletismo.