Luca Zidane cambia de nacionalidad deportiva y jugará con Argelia

Luca Zidane renunciaría a la selección francesa para jugar en Argelia. ( FUENTE EXTERNA )

El arquero Luca Zidane, hijo del legendario capitán de la selección francesa que ganó el Mundial de 1998, ha cambiado de nacionalidad deportiva para competir por Argelia, anunció este viernes la federación del país norafricano (FAF).

"La FIFA ha acordado oficialmente, este viernes 19 de septiembre de 2025, al portero Luca Zinedine Zidane, la autorización de representar al equipo nacional argelino", indicó la FAF en un comunicado.

Luca Zidane, de 27 años, juega desde el verano de 2024 en el Granada (segunda división española).

Internacional en las categorías inferiores de la selección francesa, el segundo hijo de Zinedine Zidane representará ahora al país de origen de sus abuelos paternos.

Formado en el Real Madrid, llegó incluso a debutar con el primer equipo blanco en 2018, cuando su padre era el entrenador, antes de ir cedido una temporada al Racing Santander y jugar luego dos años en el Rayo Vallecano, con el que logró el ascenso a LaLiga en 2021.

Meses después de acabar su contrato con el Rayo, firmó en septiembre de 2022 por el Eibar (2ª división), con el que jugó hasta su pase al Granada.

La familia de la antigua estrella de los Bleus es originaria de un pueblo de la provincia de Bugía, a más de 200 km al este de Argel.

Zinédine Zidane visitó al menos dos veces Argelia desde que se retiró en 2006, una de ellas en diciembre de ese mismo año, invitado por el entonces presidente Abdelaziz Bouteflika, y fue recibido como un héroe.

De esta forma, Luca podría ser el primero de sus hermanos en poder tener rodaje con una selección nacional a escala de Mayores.

Enzo, el mayor, de 30 años, ya se retiró a los 29 sin poder descollar en la élite. Théo, de 23 años, se desempeña como volante central en el Córdoba, rival del Granada en la Segunda División de España. Elyaz, el más joven del cuarteto con 19, es defensor en la filial del Betis, en la tercera categoría.

Los actuales

Actualmente, el portero titular de Argelia es Alexis Guendouz, hombre de 29 años que juega en el MC Alger de la Primera División de ese país, pero es un puesto que no tiene dueño. Anthony Mandréa atajó en la Copa Africana 2024, en la que esta selección terminó eliminada en el último lugar del Grupo D. Oussama Benbot sumó 90 minutos en un amistoso de junio pasado y el experimentado Alexandre Oukidja, de 37 abriles, está en recuperación por una grave lesión en la rodilla sufrida a mitad de 2025.