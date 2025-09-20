Real Madrid extiende su invicto al vencer 2-0 al Espanyol

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (c) en acción durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports, que disputan el Real Madrid y el RCD Espanyol, en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española. ( EFE/FERNANDO VILLAR )

El Real Madrid sigue invicto en LaLiga tras imponerse este sábado al Espanyol por 2-0, en el Santiago Bernabéu, en la quinta jornada, en la que el chileno Alexis Sánchez marcó el tanto del triunfo del Sevilla ante el Alavés (2-1).

Un latigazo del central brasileño Éder Militao (22) abrió el marcador, ventaja que amplió con otro zarpazo el francés Kylian Mbappé (47), que alarga su idilio con el gol al lograr el quinto desde el inicio del campeonato (más otros dos en Champions).

El cuadro blanco acaba así otra semana pletórica, tras ganar al Olympique de Marsella (2-1) el martes en la capital española en su estreno en Liga de Campeones, mientras que los periquitos, que sufrieron su primera derrota del curso, quedan cuartos con diez puntos, los mismos que el Barcelona, que jugará el domingo contra el Getafe y el Villarreal, que venció este sábado al Osasuna (2-1).

"Ha sido una victoria más brillante que solvente. Con control, sin situaciones que nos estresen. Sin goles concedidos. Quizás no es la victoria más divertida, pero a mí me gusta", declaró el técnico Xabi Alonso en rueda de prensa.

El planteamiento del Espanyol fue simple, pero efectivo en un primer tramo: mantener las líneas juntas para aguantar atrás y salir al contragolpe.

Enfado de Vinícius y Mastantuono

Vinícius no parecía feliz después de ser sustituido en el minuto 77.

"Hoy (sábado) le ha faltado el gol. Creía que meter gente por fuera, de refresco, iba a venir bien. Él y Franco (Mastantuono) estaban bien, pero el partido necesitaba más de control. Quizá le cambié cuando estaba mejor, a lo mejor le cambié un poco pronto", aseguró Alonso refiriéndose también al argentino, igualmente sustituido.

Con la victoria en el bolsillo, Alonso dio entrada al inglés Jude Bellingham (89), que jugó por primera vez esta temporada tras operarse del hombro en verano.