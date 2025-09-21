El Barcelona sigue la estela del Real Madrid tras ganar al Getafe

El delantero británico del Barcelona Marcus Rashford (c) pelea un balón ante Davinchi (i) del Getafe, durante el partido de la jornada 5 de LaLiga que FC Barcelona y Getafe CF disputan este domingo en el Estadi Johan Cruyff. ( EFE )

El FC Barcelona se mostró infalible este domingo en su empeño de disputar al Real Madrid el título de LaLiga al vencer al Getafe por 3-0 en el Johan Cruff, en la 5ª jornada.

Ferran Torres (15, 34) sobresalió con un doblete -ya lleva cuatro goles en este inicio liguero- en la primera mitad, en la que rozó el triplete si no llega a ser por el travesaño.

Un taconazo hacia atrás de Dani Olmo, que recibió un balón filtrado del brasileño Raphinha tras desmarcarse hacia el lateral derecho de la portería, propició que Ferran definiera al primer toque de manera inapelable para subir el 1-0.

Los pupilos de Hansi Flick no cesaban de mover el esférico con rapidez, pero también se desplazaban de manera constante para generar agujeros en la zaga rival, reputada por su solidez.

El segundo gol surgió de una serie de malas decisiones del equipo madrileño. Raphinha arrancó desde campo propio una una carrera para meterle un pase a Ferran Torres en un dos para uno a favor y el delantero no perdonó ante David Soria con un impecable latigazo.

Olmo (62), que no estaba gozando de muchos minutos esta campaña, no quiso desperdiciar su oportunidad y marcó el tercer tanto.

Marc Casadó asistió al delantero inglés Marcus Rashford que se marchó solo con velocidad por la banda derecha para frenarse un instante, levantar la cabeza y ver cómo Olmo llegaba desde atrás para perforar la red.

Al final, el Barcelona pudo ampliar la ventaja pero Soria evitó un tanto de Rashford tras un potente disparo y, después, detuvo otro del sueco Roony Bardghji.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos muchas veces no proponen nada e intentan hacer demasiadas faltas, en mi opinión, pero lo hemos encarrilado bien. No hemos empezado bien la segunda parte, pero lo importante es haber conseguido los tres puntos", afirmó Ferran a Movistar++.

Flick recalcó en rueda de prensa que "es muy bueno que todos estén en este nivel de rendimiento".

El preparador alemán castigó a Rashford con la suplencia por llegar tarde, como ha hecho otras veces, según los medios catalanes.

"(La rotación) es normal porque cada tres o cuatro días tenemos un partido, necesitamos piernas frescas en el campo", declaró Flick cuando se le preguntó por el británico, sin querer confirmar la información.

Con este triunfo, el Barça suma 13 puntos y se coloca a dos del Real Madrid antes de la sexta jornada, que se disputará entre el martes y el jueves de la próxima semana.

El cuadro culé visitará el jueves al Real Oviedo, mientras que el conjunto blanco jugará en Valencia ante el Levante.

- El Atlético sigue atascado -

Antes, el Atlético de Madrid empató ante el Mallorca a uno en Son Moix, en un partido en el que Julián Álvarez falló un penal y Alexander Sorloth fue expulsado.

El partido se puso cuesta arriba para los pupilos de Diego Simeone después de que el noruego, que entró en el minuto 63, recibiera la tarjeta roja en el 72 tras revisar el colegiado la acción y apreciar una entrada dura.

Pese a ir con uno menos, el inglés Conor Gallagher (79) aprovechó un rechace de Román para adelantar al Atlético, que empezó a soñar con la victoria.

Pero el kosovar Vedat Muriqi se interpuso en su camino, después de batir de cabeza al esloveno Jan Oblak.

En otros dos partidos de este domingo, el Rayo y el Celta igualaron a uno en Vallecas, mientras que el Elche se impuso 1-0 al Oviedo en el Martínez Valero.