×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Ousmane Dembélé
Ousmane Dembélé

El jugador francés del PSG Ousmane Dembélé gana su primer Balón de Oro

Sus 35 goles y 16 pases de gol, así como el título del PSG en la Champions, en Ligue 1 y en Copa francesa

    Expandir imagen
    El jugador francés del PSG Ousmane Dembélé gana su primer Balón de Oro
    Ousmane Dembélé ganó su primer balón de oro. (FUENTE EXTERNA)

    <app-viewer-title></app-viewer-title>

    El delantero del París SG Ousmane Dembélé fue galardonado este lunes con el Balón de Oro, en una ceremonia organizada en el teatro del Chatelet de París, convirtiéndose en el sexto jugador francés en recibir la recompensa suprema.

    El nombre del 10 parisino fue pronunciado por el brasileño Ronaldinho en el último premio de la noche, en medio de los aplausos de la mayoría de los espectadores, que habían coreado su nombre minutos antes.

    Sus 35 goles y 16 pases de gol, así como el título del PSG en la Champions, en Ligue 1 y en Copa francesa pesaron en el resultado de la votación de los periodistas, por delante de Lamine Yamal.

    iga/dam

    © Agence France-Presse

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.