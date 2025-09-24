Julián Álvarez puede con el Rayo y evita la crisis del Atlético de Madrid

El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez controla el balón ante el defensa del Rayo Vallecano Pep Chavarría (d) durante el partido de la jornada 6 de Liga que disputan este miércoles en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en Madrid. ( EFE/JUANJO MARTÍN )

Un triplete del argentino Julián Álvarez dio una victoria agónica al Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano por 3-2 este miércoles en el Metropolitano, en la 6ª jornada de LaLiga.

Álvarez (15) logró el primer picotazo de la noche tras un centro preciso de Marcos Llorente al segundo palo. Tras deshacerse del francés Florian Lejeune, la 'Araña' batió al arquero Augusto Batalla, también argentino, con una gran volea.

Los pupilos de Diego Simeone controlaban el ritmo del partido ante un Rayo que sólo generaba ocasiones de peligro a balón parado.

Sin embargo, cuando parecía que iba a llegar el descanso, Pep Chavarría (45+1) enganchó un balón para disparar con potencia desde 30 metros y perforar la portería del esloveno Jan Oblak.

En la segunda mitad, los colchoneros presionaron en búsqueda de la victoria, pero el Rayo se adelantó por primera vez gracias al gol de Álvaro García (77).

El centrocampista andaluz se plantó solo ante Oblak para zafarse de él y anotar a portería vacía. El VAR revisó un posible fuera de juego, que al final no fue tal.

Pero, ante la necesidad imperiosa de remontar, el Atlético se echó adelante y no tardó en equilibrar la balanza. Un remate de cabeza de Giuliano Simeone al segundo palo fue repelido por Batalla, pero Álvarez (80) apareció para igualar el choque.

Con ganas de reivindicarse después de ser sustituido el domingo en el empate ante el Mallorca, el atacante argentino (88) mostró su clase de nuevo con un zarpazo con la zurda desde el balcón del área que entró por la escuadra.

"Necesitábamos sumar de tres y agarrar confianza ganando, no se nos estaba dando por detalles. Hay que seguir trabajando y mejorar algunas cosas para seguir en esa racha de ganar y ganar", afirmó Álvarez a Movistar+.

Ahora toca descansar y pensar en el encuentro contra el Real Madrid, prosiguió el argentino: "Va a ser un lindo espectáculo y vamos a dar todo para llevarnos el partido".

Con este triunfo, el Atlético se coloca noveno con nueve puntos de 18 posibles, antes de enfrentarse el próximo sábado al Real Madrid, también en su estadio.

"Siempre ganar hace mucho mejor la recuperación, tenemos un partido muy duro, muy difícil, un rival que viene ganando todos sus partidos y tiene futbolistas muy buenos", remarcó Simeome en rueda de prensa.

- Gol de Arambarri -

Antes, el Getafe no pasó del empate a uno ante el Alavés en el Coliseum, pese a adelantarse con un tanto del uruguayo Mauro Arambarri.

El centrocampista de 29 años que llegó al conjunto de la periferia de Madrid en 2017, aprovechó en el minuto 63 un rechace tras un disparo lejano de su compañero Luis Milla para hundir el balón en la red.

Pero, ocho minutos después, Ander Guevara enmudeció a los aficionados locales con un zurdazo a la salida de un córner.

Con este resultado, el Getafe se sitúa en la sexta posición, con diez puntos, mientras que el Alavés es décimo con 8 unidades.

En el otro partido del día, la Real Sociedad se impuso al Mallorca por 1-0 en Anoeta. Los vascos suben a la decimosexta posición y los mallorquines se hunden como penúltimos.