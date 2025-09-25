El español Sergio Busquets anuncia su retiro cuando finalice la temporada de la MLS

El mediocampista Sergio Busquets, exfigura del Barcelona y de la selección española, anunció la noche del jueves que colgará las botas al terminar la temporada 2025 con el Inter Miami de la liga norteamericana (MLS).

"Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido", afirmó el centrocampista de 37 años en un vídeo difundido en su cuenta de Instagram.

Busquets, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con La Roja, conquistó nueve ligas españolas y tres Champions League con el Barcelona, antes de unirse en 2023 al Inter Miami siguiendo los pasos de su amigo Lionel Messi.

"Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional", explicó el catalán. "Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje".

Los cuatro fantásticos

El anuncio de retiro de Busi es el primero entre los llamados Cuatro Fantásticos del Inter, que también integran su compatriota Jordi Alba y el uruguayo Luis Suárez.

Todos ellos, de entre 36 y 38 años de edad, apuran la recta final de sus legendarias carreras en Miami, donde aterrizaron siguiendo la estela de Messi.

El cuarteto de exbarcelonistas tratará de brindarle al Inter el primer título de la MLS de su historia en esta temporada, que concluye con la final a partido único el 6 de diciembre.

Miami tiene todavía por delante cinco partidos de la fase regular para disputar antes del arranque de los playoffs, el 24 de octubre.

