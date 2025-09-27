AFDN da inicio al Torneo Infantil Distrito Nacional 2025

Las autoridades del fútbol del Distrito Nacional y la federación junto a la Alcaldesa Carolina Mejía en la inauguración del Torneo Infantil del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Fútbol del Distrito Nacional (AFDN) inauguró el pasado miércoles 24 de septiembre el Torneo Infantil Distrito Nacional 2025, coincidiendo con el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano.

La apertura del evento contó con la presencia de la alcaldesa del Distrito Nacional, doña Carolina Mejía, quien acompañó al Comité Ejecutivo como anfitriona del certamen, así como con las autoridades de la Federación Dominicana de Fútbol (FDF), dirigentes deportivos y entrenadores, padres, madres.

La ceremonia fue realzada por la Banda de Música del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, que brindó un marco solemne y festivo al acto inaugural, que además contó con la presencia de un nutrido público.

Las categorías

El torneo reúne a 960 niños y niñas pertenecientes a 13 clubes, distribuidos en cinco categorías:

Sub-8

Sub-10

Sub-12

Sub-14

Sub-14 femenino

La jornada inaugural incluyó ocho partidos, que marcaron el arranque de esta fiesta del fútbol infantil, concebida para fomentar el compañerismo, la disciplina, el esfuerzo y el juego limpio.

"Este es el primero de muchos torneos que realizaremos en los próximos cuatro años, con la esperanza de que se sumen cada vez más clubes a este gran proyecto. Queremos que nuestros niños y niñas disfruten del fútbol, porque al final, no existe cosa más bonita en el mundo", expresó Jorge Guillermo Domínguez-Michelén, presidente de la AFDN.

Domínguez-Michelén agregó que este torneo representa el inicio de una nueva etapa para el balompié distrital, tendrá una duración de alrededor de tres meses y constará de 136 partidos que serán celebrados en cuatro centros deportivos de esta ciudad.