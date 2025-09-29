Un Real Madrid tocado y con la zaga mermada busca resarcirse en Almaty

Jugadores del Real Madrid en acción durante una sesión de entrenamiento antes de su partido de la UEFA Champions League entre Kairat Almaty y Real Madrid, en Almaty, Kazajstán, el 29 de septiembre de 2025. ( EFE )

Un Real Madrid tocado y con la defensa diezmada por las lesiones intentará el martes (16H45 GMT), en el choque frente al Kairat Almaty (Kazajistán) de la segunda fecha de la liguilla de Champions, sanar las heridas abiertas por la goleada 5-2 encajada frente al Atlético.

Esa derrota en el Estadio Metropolitano frenó en seco el excelente inicio de temporada del equipo de Xabi Alonso, al menos en lo referente a resultados, con seis triunfos en las primeras jornadas de LaLiga y otro en la competición europea contra el Marsella (2-1) en el Bernabéu.

"Queremos volver al camino correcto y dentro de la construcción hay días duros", subrayó Alonso en rueda de prensa posterior al enfrentamiento.

La derrota frente al rival ciudadano escuece más entre el madridismo porque el equipo llevaba 75 años sin recibir una manita ante el Atlético en LaLiga y porque, además, cedió el trono de la clasificación al su archienemigo Barcelona.

En la expedición, que llegó en la madrugada del lunes a tierras kazajas tras un desplazamiento de casi 7.000 kilómetros en avión, no se encuentran Dani Carvajal, quien estará ausente durante un mes por una lesión en el sóleo, y el brasileño Éder Militao por molestias en el tobillo.

Los dos defensas se unieron a la lista de la enfermería que copan el inglés Trent Alexander-Arnold, el alemán Antonio Rüdiger y el francés Ferland Mendy, lo que forzará al preparador vasco a improvisar en la zaga.

De esta forma, Alonso sólo dispone de Dean Huijsen y Álvaro Carreras, quienes quedaron retratados en su primer duelo contra un grande, superados por los atacantes rojiblancos en varios de los goles.

También han viajado el austríaco David Alaba y Fran García, quienes apenas han jugado hasta el momento, y el jugador del filial David Jiménez completa la defensa.

Otro de los asuntos que deberá resolver el técnico donostiarra es la dependencia de Mbappé, que puede ser un arma de doble filo. El astro galo lleva diez goles de los 18 marcados por su equipo esta campaña.

Sólo los brasileños Militao y Vinícius, el turco Arda Güler y el argentino Franco Mastantuono han acompañado al francés en la faceta goleadora, de modo que el Real Madrid sobrevive gracias a la efectividad ofensiva del futbolista de Bondy.

- Participación histórica -

Ante sí, el Real Madrid se medirá al Kairat, que se clasificó por primera vez eliminando a los campeones de Eslovenia, Finlandia, Eslovaquia y al Celtic escocés, sin conceder un solo gol como local.

Así se convirtió en el cuadro más oriental que jamás haya disputado la Champions.

"Estamos muy ilusionados de jugar contra el Real Madrid", afirmó en la noche del lunes Luis Mata, lateral izquierdo portugués que milita en el Kairat, a la emisora española Cadena Ser.

"Todos los partidos del Kairat en esta edición de la Champions tendrán algo especial. En el caso del Real Madrid, será enfrentarse al club con más orejonas (Copas de Europa, 15). Es algo histórico", recalcó.

El jugador luso destacó como diferencia el hecho de disputar el encuentro en altitud, ya que la ciudad de encuentra a 850 metros sobre el nivel del mar, rodeada por una cordillera con picos de más de 5.000 metros de altura.

"El aire es distinto al de Madrid", aseguró Mata, quien cree que la escuadra merengue jugará más motivada que nunca por la derrota frente al Atlético.

A priori, el Kairat debería ser un rival asequible para el club blanco. En su estreno en la competición, perdió 4-1 en Lisboa frente al Sporting hace dos semanas.