Mbappé

Real Madrid se pasea en Kazajistán gracias a tres goles de Mbappé

Ahora el delantero francés acumula cinco goles en la Liga de Campeones 2025-26

    Real Madrid se pasea en Kazajistán gracias a tres goles de Mbappé
    Kylian Mbappé (izq.) del Real Madrid celebra con sus compañeros tras marcar el gol del 0-3 durante el partido de la UEFA Champions League entre el Kairat Almaty y el Real Madrid, en Almaty, Kazajistán, el 30 de septiembre de 2025. (EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV)

    El Real Madrid cumplió este martes al arrollar 5-0 al Kairat Almaty en Kazajistán, con tres goles de Kylian Mbappé, en la segunda jornada de la fase de la liguilla de la Champions.

    Tras un trepidante inicio del conjunto kazajo, el astro francés adelantó a los suyos desde el punto fatídico en el 26 y luego amplió distancias tras una larga carrera en el 52, antes de un potente remate en la media luna en el 73.

    Su compatriota Eduardo Camavinga se sumó a la fiesta con otro gol, de cabeza en el 83 y, ya en el descuento, Brahim Díaz (90+3) certificó la 'manita' de los madrileños.

    Con esta victoria, que sirve como rehabilitación tras la dura derrota ante el Atlético de Madrid (5-2) el sábado en la Liga española, el club blanco continúa fuerte en la competición continental, donde a mediados de septiembre superó al Olympique de Marsella (2-1) en su estreno, en el Santiago Bernabéu.

    Infografía
    Kylian Mbappé del Real Madrid sostiene el balón que marcó su triplete y el trofeo al jugador del partido tras ganar el partido de la UEFA Champions League entre el Kairat Almaty y el Real Madrid, en Almaty, Kazajistán, el 30 de septiembre de 2025. (Liga de Campeones, Kazajstán) (EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV)

    Cinco goles en Champions

    Con presión y un juego directo, los pupilos de Xabi Alonso superaron a unos rivales que plantaron cara en todo momento a un cuadro merengue que falló ocasiones claras de gol.

    Franco Mastantuono tranquilizó a los suyos tras provocar un penal después de que el arquero le derribara dentro del área, en una jugada en la que el argentino no tenía controlado el esférico.

    Mbappé, el elegido para lanzar desde los once metros, engañó al arquero de lado para hacer subir el primer tanto en el marcador.

    El delantero galo, insaciable por ahora esta temporada con ocho tantos en LaLiga y cinco en la Liga de Campeones, recibió un pase largo del guardameta belga Thibaut Courtois, que vio a la zaga kazaja adelantada, para marcharse hacia los tres palos y picar por encima del portero el balón que supuso el segundo.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.