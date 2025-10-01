El PSG derriba al Barcelona con un gol de Gonçalo Ramos en el descuento

El delantero portugués del París Saint-Germain, Gonçalo Ramos (i), dispara a puerta para marcar su gol, durante el partido de la primera fase de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputan este miércoles en el estadio olímpico Lluis Companys. ( EFE/ALEJANDRO GARCÍA )

El París Saint-Germain se impuso este miércoles in extremis por 2-1 al Barcelona en Montjuic, en el duelo estelar de la segunda jornada de la Liga de Campeones.

El Barça, más incisivo al comienzo del partido, abrió el marcador con un tanto de Ferran Torres (19'), pero Senny Mayulu empató antes del descanso (38'). El portugués Gonçalo Ramos (90') logró el triunfo de los franceses en los últimos instantes.

Con esta victoria, el PSG, vigente campeón, se suma al grupo que encabeza la clasificación con un pleno de seis puntos, mientras que el conjunto catalán cae a la decimosexta posición, con 3 unidades.

Fieles a sus estilos de juego, ambos equipos mantuvieron una feroz lucha por el control del balón, que se decantó al principio del lado del conjunto catalán.

Antes de marcar, Torres (14') avisó primero tras un pase al milímetro de Lamine Yamal con el exterior. El valenciano superó al guardameta Lucas Chevalier en un mano a mano, pero su disparó forzado y sin ángulo fue despejado por el ucraniano Illya Zabarnyi en la línea de gol.

Cinco minutos después, Torres (19') materializó el dominio azulgrana en un momento en el que el equipo parisino parecía sin ideas en ataque.

El portugués Vitinha erró un pase que acabó en el pie de Yamal. El internacional español cedió el esférico a Pedri, quien habilitó a Marcus Rashford. Sin pensarlo dos veces, el inglés asistió al primer toque a Torres para batir a Chevalier.

El guardameta polaco del FC Barcelona, Wojciech Szczesny (d), intenta capturar el balón ante el delantero portugués del París Saint-Germain, Gonçalo Ramos, durante el partido de la primera fase de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputan este miércoles en el estadio olímpico Lluis Companys. (EFE/ALBERTO ESTEVEZ.)

"Aún queda mucha Champions"

Tras la reanudación, ambos equipos alternaron las oportunidades, pero la más clara estuvo al comienzo en los pies de Dani Olmo, que remató sin portero, aunque apareció Achraf Hakimi para desviar un balón que se colaba dentro de la portería.

En el último tramo, un fallo de los culés en la salida de balón casi les cuesta un susto. La pelota acabó en las botas del surcoreano Lee Kang-in, que golpeó el poste con un potente zurdazo.

Pero Hakimi dinamitó el choque tras zafarse de su marca rival y mandar un centro que cruzó la zaga blaugrana para encontrar a Ramos (90') sin oposición y sin que Wojciech Szczesny pudiera evitar el tanto del triunfo francés.

"Muy decepcionado. Si encajas en el último minuto y pierdes en casa...", afirmó el neerlandés Frenkie de Jong a la prensa.

"Ellos (PSG) estaban mejor en la fase final, en la segunda parte. Nosotros empezamos mejor el partido, pero ellos en la segunda estuvieron mejor", reconoció el centrocampista, al tiempo que subrayó que "aún queda mucha Champions".