Hasta 800 euros para asistir a una cena con la madre de Lamine Yamal

Lamine Yamal junto a su madre Sheila Ebana durante la entrega del Balón de Oro, en París, en septiembre. ( FUENTE EXTERNA )

Londres se prepara para un evento singular el próximo 7 de noviembre en el Nobu Hotel London Portman Square. No se trata de una gala con celebridades ni de una cita deportiva, sino de una cena en la que la figura central será Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona.

La actividad, organizada por la empresa JEN C Events, ha despertado gran curiosidad, pero también debate, sobre todo por los elevados precios que deberán pagar quienes deseen participar.

El reclamo publicitario no deja dudas: "Conoce a la madre del mejor futbolista del mundo". Con esa frase, los organizadores buscan capitalizar la creciente fama de Yamal, que a sus 18 años ya es considerado uno de los talentos más prometedores del fútbol internacional. Aunque el jugador no estará presente, su apellido funciona como imán para quienes estén dispuestos a pagar por una experiencia social exclusiva.

Los precios

Los precios son el centro de la polémica. El evento ofrece tres niveles de acceso:

Entrada estándar (150 euros): incluye un cóctel de bienvenida y un menú de tres platos .

Entrada intermedia (aprox. 400 euros): agrega beneficios adicionales como barra libre de champán y mejores ubicaciones en el salón.

Paquete VIP (800 euros): contempla mesa preferente, barra libre toda la noche y, lo más llamativo, la posibilidad de fotografiarse con Sheila Ebana.

Estos costos sitúan la velada en la categoría de evento de lujo, más cercana a una gala benéfica o un encuentro corporativo exclusivo que a una cena común.

El programa de la noche está estructurado con precisión: cóctel de bienvenida a las 19:00 horas, cena a las 19:30 y, a partir de las 21:00, música en directo y baile con DJ hasta el cierre previsto para las 23:00. Todo ello busca transmitir una atmósfera de sofisticación y exclusividad, donde el componente social es tan importante como el gastronómico.

Distintas opiniones

Sin embargo, la propuesta ha generado opiniones encontradas. Algunos defienden la iniciativa como una forma innovadora de aprovechar la notoriedad de la familia Yamal, mientras que otros critican que se cobre entre 150 y 800 euros por compartir un par de horas con la madre de un futbolista, por más famoso que sea su hijo.

Lo cierto es que el evento confirma la capacidad del apellido Yamal de atraer atención y negocio más allá de los estadios. Si bien Lamine Yamal no estará presente debido a sus compromisos deportivos, su madre se convierte en el centro de un experimento social que combina fútbol, lujo y espectáculo. Y para ser parte de él, habrá que pagar un precio nada modesto.