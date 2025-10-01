La "tarjeta verde": novedad y auxilio para los jueces en el Mundial Sub-20

Maher Carrizo (i) de Argentina disputa el balón con Panagiotis Kikianis (c) y Sebastián Esposito de Australia este miércoles, durante un partido de la Copa Mundial Sub-20 entre Argentina y Australia en el estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso (Chile). ( EFE )

Apenas comenzaba el partido entre Noruega y Nigeria el lunes en el Mundial Sub-20 en Chile, cuando un jugador africano tocó el balón con la mano dentro del área sin que el árbitro lo notara.

¿Quién acudió en rescate de los europeos? La "tarjeta verde", conocida oficialmente como el sistema de revisión de video (FVS, por su sigla en inglés), una novedosa herramienta impulsada por la FIFA para apoyar a los jueces en torneos en que sea muy costoso implementar el VAR.

El técnico noruego, Bjorn Johansen, percibió la infracción y de inmediato pidió que se revisara la jugada en este choque del Grupo F jugado en el Estadio Fiscal de Talca, unos 250 km al sur de Santiago.

Tras mirar al monitor, en plena orilla del campo, el juez estadounidense Joe Dickerson dio la razón al alegato y cobró el penal que Rasmus Holten tradujo en el único gol del partido.

A diferencia del sistema de videoarbitraje (VAR), que tiene cámaras especiales y un grupo arbitral de apoyo a distancia, con el FVS los árbitros repasan las jugadas a partir de las imágenes captadas por la transmisión de televisión y sin asistencia de otros réferis.

"El VAR es mejor, pero tal vez, a medida que pase el tiempo, si los equipos se acostumbran más a él, será mejor. Pero como está ahora, da muchos problemas (...) prefiero el VAR", dijo a la AFP Aliyu Zubair, técnico de Nigeria.

- "A nadie le gusta" -

El FVS es una novedad en el torneo juvenil más importante de la FIFA, conquistado alguna vez por Diego Maradona y Lionel Messi, aunque ya se había utilizado, a modo de prueba, en la Copa Juvenil FIFA 2024 y en el Mundial Sub-20 femenino celebrado en Colombia en 2024.

Se le ha llamado informalmente "tarjeta verde" porque en la fase exploratoria se utilizaron cartones de ese color, pero en Chile se están usando cartulinas azules y moradas.

Estas permiten que los técnicos -a quienes se entregan dos cartones- soliciten al juez la revisión de una jugada discutida, como goles dudosos, tarjetas rojas o penales.

Si la revisión da la razón a los entrenadores, estos mantienen los dos recursos de solicitud ante el FVS. Si, por el contrario, fallan, pierden una de las tarjetas.

"Creo que esa 'tarjeta verde' a nadie le gusta", se quejó el mediocampista chileno Mario Sandoval, cuyo equipo sufrió una pena máxima luego de que Japón, que se impuso 2-0 en el Grupo A, usara la herramienta el martes.

A pesar del recelo mostrado por algunos futbolistas y técnicos, el sistema ya ha corregido errores y cambiado el rumbo de varios encuentros durante el arranque de la fase de grupos del Mundial de Chile, que coronará un nuevo campeón el 19 de octubre.

- "Sistema más asequible" -

Ha sido activado con éxito en al menos cuatro partidos de este certamen para jugadores menores de 20 años, en la mayoría de ellos corrigiendo un gol que resultó fundamental para el marcador final.

La FIFA ha sido clara en que el nuevo modelo de asistencia para el arbitraje no nació para reemplazar al VAR, sino para apoyar a los jueces en aquellos torneos de escasos recursos en los que es muy caro implementar el sistema de videoarbitraje.

"La FIFA ha recibido solicitudes de varias federaciones miembro para encontrar un sistema más asequible que apoye a los árbitros en su toma de decisiones", informó la entidad en un comunicado tras su lanzamiento.

Mientras que el VAR requiere de cámaras de alta calidad y un equipo de árbitros, la "tarjeta verde" puede funcionar con menos cámaras, de menor calidad y prescinde del personal del videoarbitraje.

"Es un poco diferente de lo que es el VAR habitual. Creo que solo necesitamos lidiar con ello", aseguró a la AFP el defensor neozelandés Jayden Smith, quien en la jornada inaugural del sábado vio a Chile fallar al usar el recurso en contra del país oceánico.