The Athletic: Albert Pujols es el favorito para dirigir a los Angelinos

Albert Pujols dejaría la dirigencia del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol si acepta el cargo con los Angels. ( FUENTE EXTERNA )

Albert Pujols sería el favorito para ocupar el puesto de dirigente de los Angelinos la próxima temporada, de acuerdo a un reporte que hace en The Athletic el reconocido insider Ken Rosenthal, citando fuentes. El dominicano tendría el visto bueno de Arte Moreno, el propietario del club.

Moreno, quien toma la decisión final sobre la próxima contratación de mánager de los Angels, tiene en alta estima a Pujols. Una fuente cercana al ex toletero sugirió que la decisión podría recaer en Pujols.

El estatus del gerente general Perry Minasian sigue siendo incierto. Si bien a Minasian aún le queda un año de contrato, no se espera que sea la principal opción en la contratación del próximo mánager.

Pujols, de 45 años, pasó una década de su legendaria carrera de 22 años con los Angels y actualmente está en su nómina. El toletero firmó un contrato de servicios personales por 10 años y US$10 millones como parte de su contrato de $240 millones en Anaheim antes de la temporada 2012.

El contrato de servicios personales entró en vigor tras su retiro en 2022, y Pujols ha contribuido a la organización de los Angels desde entonces.

Ha estado uniformado con el club durante varios días en cada una de las últimas tres primaveras. También ha trabajado con prospectos de los Angels en su academia en su natal República Dominicana.

Lo ha dejado claro

"Sí. Pienso que por qué no", dijo Pujols en marzo cuando se le preguntó si le gustaría dirigir en las Grandes Ligas. "Creo que si algún día se presenta la oportunidad, estaré listo para eso".

Pujols ya ha estado adquiriendo experiencia como mánager en la Liga Invernal Dominicana (Lidom), guiando a los Leones del Escogido a un campeonato en su primera temporada al mando. También ha sido designado para dirigir a la selección nacional dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año. Si aceptara un trabajo en las Grandes Ligas, casi con seguridad afectaría su capacidad para dirigir en el Clásico Mundial de Béisbol.

El martes, los Angels notificaron al mánager Ron Washington que declinaban ejercer la opción de un año en su contrato, poniendo fin a su mandato de dos años con el club. El mánager interino Ray Montgomery, quien ocupó el puesto mientras Washington estuvo de baja tras una cirugía de corazón, fue informado de que no regresará como mánager de los Angels.

Los Ángeles contratará a su sexto mánager en las últimas nueve temporadas. La presidencia ha sido un carrusel desde que el mandato de 19 años de Mike Scioscia terminó en 2018. Desde entonces, Brad Ausmus, Joe Maddon, Phil Nevin, Washington y Montgomery han estado al mando, pero ninguno por más de dos temporadas.

Pujols, quien fue liberado bruscamente por los Angels en mayo de 2021, parece haber dejado eso atrás. Elogió mucho al equipo en la primavera, a pesar de que venían de una temporada de 63-99, la peor de la franquicia, el año anterior.

"Creo que la organización ha hecho un gran trabajo este año para poner un gran producto en el campo", dijo Pujols en marzo. "No solo en las Grandes Ligas. También consiguiendo jugadores que desciendan a las ligas menores y estén listos para ayudar a este equipo a ganar un campeonato".

Cuando se le preguntó qué tan cerca sentía que estaban los Angels de poner un producto ganador en el campo, dijo: "Creo que ponen un producto ganador cada año. El problema son las lesiones".