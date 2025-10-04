×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
LaLiga
LaLiga

El Real Madrid gana al Villarreal y recupera el liderato

El Barcelona enfrenta al Valencia este domingo

    Expandir imagen
    El Real Madrid gana al Villarreal y recupera el liderato
    Vinicius (FUENTE EXTERNA)

    En un partido gris, el Real Madrid resolvió la papeleta (3-1) ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu con un doblete de Vinicius.

    Los Merengues se colocaron en el liderato de LaLiga con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona, que juega el domingo ante el Sevilla.

    Además de marcar dos goles (47' y 69', penal), Vinicius propició la expulsión de Santiago Mourinho por segunda amarilla a falta de un cuarto de hora.

    Mbappé selló el triunfo

    • Kylian Mbappé selló el triunfo (81') y fue sustituido justo después con molestias.
    RELACIONADAS

    Por el Villarreal había reducido diferencias con un zarpazo desde la frontal el internacional georgiano Georges Mikautadze (73').

    bur/pm

    © Agence France-Presse

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.