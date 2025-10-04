El Real Madrid gana al Villarreal y recupera el liderato

En un partido gris, el Real Madrid resolvió la papeleta (3-1) ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu con un doblete de Vinicius.

Los Merengues se colocaron en el liderato de LaLiga con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona, que juega el domingo ante el Sevilla.

Además de marcar dos goles (47' y 69', penal), Vinicius propició la expulsión de Santiago Mourinho por segunda amarilla a falta de un cuarto de hora.

Mbappé selló el triunfo

Kylian Mbappé selló el triunfo (81') y fue sustituido justo después con molestias.

Por el Villarreal había reducido diferencias con un zarpazo desde la frontal el internacional georgiano Georges Mikautadze (73').

