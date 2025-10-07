×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Grecia
Grecia

Padre e hijo son despedidos el mismo día tras duras goleadas en Grecia

Giorgios fue el primero en ser despedido el domingo

    Expandir imagen
    Padre e hijo son despedidos el mismo día tras duras goleadas en Grecia
    El técnico griego Giannis Petrakis quien fue despedido del Panetolikos tras una derrota por 6-0 ante Levadiakos. (FUENTE EXTERNA)

    El entrenador de fútbol griego Giannis Petrakis, de 65 años, y su hijo Giorgios, de 37, fueron despedidos con escasas horas de margen de sus respectivos puestos luego de que sus equipos encajaran once goles en sendas goleadas sufridas este fin de semana.

    Giorgios fue el primero en ser despedido el domingo, luego de que su equipo, Larissa, cayese goleado 5-2 en su cancha contra el rival local Volos un día antes.

    RELACIONADAS

    Crisis 

    • Horas después, su padre Giannis perdió su cargo en el Panetolikos tras caer goleado 6-0 en su visita al Levadiakos. Se trata de la goleada más humillante en los 99 años de historia del club de la ciudad de Agrinio.

    El Larissa, campeón de Grecia en 1988, ocupa actualmente la 12ª posición de la Super League 1, que cuenta con 14 equipos. El Panetolikos, ocupa la 13ª.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.