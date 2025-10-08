Cristiano Ronaldo, primer futbolista que alcanza los mil millones de dólares

Cristiano Ronaldo posa junto a un directivo del Al-Nassr durante la presentación de su renovación de contrato, en junio pasado. ( FUENTE EXTERNA. )

Cristiano Ronaldo sigue acumulando récords en su carrera como futbolista. A sus 40 años sigue rindiendo en Arabia y marcando la diferencia cuando juega con la selección portuguesa.

No parece que la retirada se produzca a corto plazo y su ambición por alcanzar más metas le sigue motivando, como llegar a la cifra de anotar 1,000 goles.

No todos sus hitos llegan con estadísticas futbolísticas, también con cifras económicas. El astro portugués ha conseguido ser el primer futbolista en convertirse en billonario.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/afa8443f697fb09620064fca51ac55f3c0062342-aad43fba-6116cabb.jpg Cristiano Ronaldo (C), de Portugal, celebra con sus compañeros de equipo después de ganar la final de la Liga de Naciones de la UEFA entre Portugal, en junio pasado. (FUENTE EXTERNA.)

Gracias a su nuevo contrato con el Al-Nassr, su patrimonio neto se sitúa por encima de los 1.400 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, que ha valorado la fortuna del jugador por primera vez, convirtiéndole en el primero de su profesión en alcanzar esos beneficios.

Además de su contrato con el club de Arabia, Cristiano tiene contratos con Nike, Binance, Tag Heuer, Herbalife, Louis Vuitton o Armani.

Todo eso sumado a todos los años que lleva de carrera, en los que ha ganado millones de euros militando al Manchester United, Real Madrid o Juventus.

Con su renovación con el Al-Nassr hasta 2027, su sueldo anual es de 208 millones de euros, con un bono de firma inicial de 28 millones que podría subir a 44 millones si cumple el segundo año.

El contrato tiene varias bonificaciones: 11 millones si el equipo gana la liga saudí, 5 millones más si repite la Bota de Oro por tercera vez; y por la Liga de Campeones de Asia, 8.9 millones adicionales.

En cuanto al rendimiento, el contrato incluye 94.000 euros por gol y 47.000 por asistencia, un 20% más que el anterior. Además, obtendrá un 15% de participación en Al-Nassr.