Barcelona y Villareal se enfrentarán en Miami en partido oficial

Por primera vez en la historia, La Liga española llevará un partido oficial de temporada regular a suelo estadounidense. El próximo 20 de diciembre, el Hard Rock Stadium de Miami será testigo del enfrentamiento entre Villarreal y Barcelona, marcando un hito en la internacionalización del fútbol español.

Javier Tebas, presidente de La Liga, celebró el anuncio como "un paso trascendental que eleva el fútbol español a nuevas alturas". Tras años de intentos fallidos —incluyendo el frustrado duelo entre Barcelona y Girona en 2018— la iniciativa finalmente recibió luz verde por parte de la UEFA, a pesar del rechazo de varios grupos de aficionados europeos.

Este movimiento no es exclusivo de España. La Serie A italiana también planea exportar un partido entre AC Milan y Como a Australia. La UEFA, que atribuye la falta de oposición a la ausencia de directrices claras por parte de la FIFA, ha optado por no bloquear estas propuestas.

Incluso la Federación Española de Fútbol, que antes se oponía firmemente a partidos fuera del país, ha dado su aprobación. Para Joan Laporta, presidente del Barcelona, el encuentro representa una oportunidad de oro para estrechar lazos con sus seguidores en EE. UU., un mercado estratégico para el club.

La expansión internacional de La Liga ha sido una prioridad desde que firmó una alianza con Relevent Sports, empresa vinculada al magnate Stephen Ross, propietario del estadio donde se jugará el partido. Tras la retirada de la FIFA de una demanda judicial en Nueva York, los planes tomaron nuevo impulso.

Villarreal, que será el equipo local en teoría, se enfrentará a una afición mayoritariamente culé en Miami. Su presidente, Fernando Roig, destacó el valor de esta oportunidad para consolidar la presencia del club en el mercado norteamericano. Como gesto hacia sus seguidores, el club ofrecerá transporte gratuito al partido y descuentos en los abonos para quienes no puedan asistir.

Aunque los partidos internacionales son comunes en ligas como la NFL, en Europa aún generan controversia por el arraigo local de los equipos. Sin embargo, La Liga insiste en que este evento es clave para su estrategia en Norteamérica, especialmente de cara al Mundial 2026 que se celebrará en EE. UU., México y Canadá.