Messi anota dos goles y guía al Inter en la despedida de Jordi Alba

Lionel Messi en acción con el Inter de Miami. ( EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH )

Con dos goles de Lionel Messi, uno de ellos de gran factura, Inter Miami venció 4-0 a Atlanta United este sábado en un partido pendiente de la MLS en que el club floridano rindió tributo al lateral español Jordi Alba, quien se retirará al final de temporada.

En otro juego previo a la última jornada de la fase regular, que se disputará el próximo sábado, el alemán Thomas Müller comandó al Vancouver Whitecaps a la punta de la Conferencia Oeste al anotar un gol agónico en su visita al Orlando City (2-1).

El astro argentino de 38 años cerró con una gran actuación una semana llena de incertidumbre, luego de que se hubiera entrenado varios días con la selección argentina pero se ausentara en el amistoso internacional del viernes ante Venezuela (triunfo albiceleste 1-0) en Miami.

El Diez fue baja de último minuto con los campeones del mundo pero fue titular con Las Garzas, que con el triunfo llegaron a 62 puntos, los mismos que FC Cincinnati.

Los naranja y azul, sin embargo, son segundos en la clasificación de la Conferencia Este por mayor cantidad de triunfos, el primer ítem de desempate en la liga norteamericana. Philadelphia Union lidera la zona con 66 unidades.

El capitán del cuadro rosa, ya clasificado a playoffs, firmó sus anotaciones 25 y 26 de la campaña, que lo situaron líder en solitario de la tabla de artilleros, con dos dianas más que su rival por la bota de oro, el franco-gabonés Denis Bouanga, de Los Angeles FC.

La estrella albiceleste dio un recital frente a algunos de sus compañeros de la selección argentina que asistieron al Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, para observar el encuentro.

Argentina jugará el martes otro amistoso en Florida, contra Puerto Rico, sin que esté clara la presencia de su máxima figura.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/12/ecbdf8f3223971ca02b700dd1692d350b8046968w-e4c2fb96.jpg Jordi Alba y Leo Messi. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Despedida de Alba

Messi anotó al minuto 39 con un estupendo remate cruzado desde el borde del área y al 87 luego de una perfecta habilitación de Jordi Alba que culminó con una definición de zurda.

El lateral, que esta semana anunció que se retirará del balompié, fue homenajeado por el Inter al término del juego.

Su despedida se suma a la del talentoso mediocentro defensivo Sergio Busquets, quien también colgará los botines al cierre del año, lo que supone el fin de los Cuatro Fantásticos, conformados además por Messi y el uruguayo Luis Suárez.

Fue precisamente Alba, de 36 años, quien anotó el segundo gol tras un gran pase del capitán, su tremendo socio en el Inter y el FC Barcelona, al minuto 52. El exculé definió con un toque suave por encima del arquero.

"No es lo mismo que el fútbol me deje a que yo deje el fútbol", dijo Alba. "Lo tengo todo muy claro (sobre mi retiro), tengo mucha convicción. Al fútbol lo voy a extrañar en un año, en dos o en cinco".