El exfutbolista uruguayo, Diego Forlán, impartió este lunes una clínica de fútbol en el estadio del Cibao FC, donde compartió con decenas de jóvenes deportistas dominicanos.

La actividad formó parte de las iniciativas de turismo deportivo impulsadas por el Ministerio de Turismo.

Forlán, ganador del Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010, expresó su satisfacción por visitar la República Dominicana, destacando su belleza natural, hospitalidad y potencial para el deporte.

La leyenda uruguaya resaltó los avances que ha visto en el desarrollo del fútbol en el país.

"Como exjugador me encanta ver el esfuerzo que se está haciendo por el fútbol dominicano. Gente como ustedes es la que hace falta en el mundo del fútbol para seguir apoyando y creciendo. Hace poco jugamos contra la selección dominicana y se nota el progreso", afirmó el exfutbolista.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-181421e3c178bd-145ec6a9.jpg El exfutbolista Diego Forlán junto a adolescentes deportistas dominicanos. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-181423f6f623a3-353b3ea3.jpg Adolescentes deportistas dominicanos. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-1814208fa6fdb9-4ca03303.jpg (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-181419d936e80a-207750ac.jpg El exfutbolista Diego Forlán junto a adolescentes deportistas dominicanos. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-18143045d9809d-97cdb230.jpg El exfutbolista Diego Forlán junto el ministro de Turismo, David Collado. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-18142858aa5d6c-45ceaf49.jpg El exfutbolista Diego Forlán junto a adolescentes deportistas dominicanos. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

El ministro David Collado señaló que la llegada de Forlán a Santiago consolida la visión de proyectar al país a través del turismo deportivo, una línea de trabajo que ya ha traído a RD a figuras como el tenista Juan Martín del Potro.

"Este tipo de actividades fortalecen nuestra marca país. Hoy vimos a 60 jóvenes de barrios humildes jugando con un campeón mundial", resaltó Collado.

Destacó que cuando Forlán suba fotos y videos de la práctica, "será una noticia que dé la vuelta al mundo. Eso es lo que buscamos: mostrar el talento, el esfuerzo y la belleza de República Dominicana".

El anfitrión del evento, Manuel Estrella, resaltó que la visita de figuras internacionales como Forlán refuerza la estrategia de posicionar a Santiago como ciudad de eventos deportivos.

"Estamos haciendo un gran esfuerzo por llevar el fútbol a la sociedad. Tener aquí a Diego Forlán es un espaldarazo enorme", destacó Estrella.

Diego Forlán, quien fue invitado especial del Ministerio de Turismo, también participó en un encuentro con representantes de medios de comunicación y en diversas actividades destinadas a promover los atractivos del país en el extranjero.