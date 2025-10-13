David Collado y Diego Forlán destacan los avances del turismo deportivo en República Dominicana

El Ministro de Turismo, David Collado, junto al legendario futbolista uruguayo Diego Forlan. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

El ministro de Turismo, David Collado, y el exfutbolista uruguayo Diego Forlán destacaron los atractivos de República Dominicana como un destino ideal para el turismo deportivo en la región de Las Américas.

Durante sus declaraciones, el exjugador manifestó su admiración por República Dominicana, destacando su belleza natural, hospitalidad y potencial para el deporte.

Comentó que esta es su tercera visita al país, y recordó con cariño su estancia en Miches en 2021, donde viajó junto a su familia, la cual quedó "enamorada del destino y de su gente".

Por su parte, el ministro David Collado subrayó la importancia del turismo deportivo como motor de desarrollo y una nueva forma de proyectar la imagen de República Dominicana ante el mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-125424-148052c3.jpeg Desde la izquierda,Janet Rivera, presidenta de la asociación de fútbol del Distrito Nacional; Diego Forlán, exfutbolista uruguayo; David Collado, Ministro de Turismo y Kelvin Cruz, Ministro de Deportes. (FUENTE EXTERNA.)

"Eventos como este fortalecen nuestra posición como un destino diverso, donde el deporte, la hospitalidad y el talento se unen para seguir atrayendo visitantes de todo el mundo", expresó Collado.

Visitante de honor

Forlán, quien fue invitado especial del Ministerio de Turismo, también participó en un almuerzo con medios de comunicación y en diversas actividades destinadas a promover los atractivos del país en el extranjero.

La visita del astro suramericano incluyó la participación en una clínica de fútbol realizada en el Estadio Cibao FC, donde más de 100 niños tuvieron la oportunidad de compartir con el histórico delantero.

El evento contó además con la asistencia de más de 500 padres y jóvenes en las gradas, quienes expresaron su admiración por el ídolo uruguayo.