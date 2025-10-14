Doblete de CR7 no basta: Portugal tendrá que esperar para clasificar al Mundial

A pesar de un doblete de su eterno capitán Cristiano Ronaldo, Portugal tendrá que esperar a noviembre para certificar su boleto al Mundial 2026, tras haber concedido un empate contra Hungría (2-2) en el tiempo añadido este martes, en un duelo en el que los lusos necesitaban la victoria.

En Lisboa, Cristiano Ronaldo y Portugal dominaban el marcador 2-1 en el minuto 90+1, cuando Dominik Szoboszlai empató, privando a Portugal de asegurarse matemáticamente la cima del grupo F.

Un doblete de Ronaldo (22', 45'+3) no fue suficiente para certificar el boleto al torneo de Estados Unidos, México y Canadá, pero sí permitió al atacante de Al Nassr superar un récord.

Ronaldo, a sus 40 años, se convirtió en el máximo goleador de una fase de clasifiación al Mundial con 41 dianas, rompiendo el empate que mantenía con "el Pescadito" guatemalteco Carlos Ruiz (39).

Un consuelo en un encuentro que ya arrancó torcido. Poco después de un primer intento de Ronaldo por abrir el marcador, Hungría sorprendió a los locales con un remate de cabeza de Attila Szalai (9'), en un saque de esquina botado por Szoboszlai.

Regreso de Portugal

Pero los hombres de Roberto Martínez no tardaron en reaccionar: perfectamente situado en el centro del ataque, Ronaldo recuperó en el área y perforó la red con un potente disparo (22').

Poco antes de la pausa, 'CR7' hizo explotar el estadio Alvalade de felicidad al firmar su doblete, aprovechando un centro de Nuno Mendes (45'+3).

Portugal mantuvo la presión en la segunda mitad pero sin éxito, mientras que Hungría se acercaba con peligro, hasta que en el tiempo añadido, Szoboszlai arrojó un jarro de agua fría sobre el estadio lisboeta, que ya celebraba el boleto a Norteamérica.